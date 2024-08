Juez desestima demanda mexicana contra armeras

CIUDAD DE MÉXICO

Un juez estadounidense desestimó una demanda planteada por el gobierno mexicano por un monto de 10.000 dólares en contra de seis fabricantes de armas, por considerar que estaba fuera de su jurisdicción, según el documento emitido por el magistrado.

La demanda iba en contra de seis fabricantes y un distribuidor de armas estadounidenses y había sido reactivada en enero por un tribunal de apelaciones de Boston. El gobierno mexicano argumentó, entonces, que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían de contrabando en México y, a pesar de ello, las compañías decidieron sacar provecho de ese mercado.

La querella contra los fabricantes, que incluye nombres como Smith & Wesson, Barrett, Beretta y Colt, fue presentada en agosto de 2021.

En un documento de 28 páginas, el juez Dennis Saylor concedió las solicitudes para anular el caso de las empresas Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt´s Manufacturing, Glock y Strum, Ruger.

Indicó que "La jurisdicción personal debe probarse por separado respecto de cada uno de los seis demandados".

Detalló que, "En esencia, la teoría jurisdiccional del demandante se basa en probabilidades estadísticas", las cuales especificó de esta manera: "(1) Cada uno de los seis acusados vendió armas de fuego a distribuidores y minoristas en cada uno de los 50 estados; (2) cada uno de los seis acusados vendió algún número (indeterminado) de armas de fuego a distribuidores o minoristas con sede en Massachusetts; (3) algún número (indeterminado) de armas de fuego que fueron vendidas por cada uno de los seis acusados en todo el país fueron traficados ilegalmente a México; (4) algún número (indeterminado) de las armas de fuego que fueron traficadas a México causaron lesiones allí y, por lo tanto, (5) al menos algunas de las armas de fuego vendidas por cada uno de los seis acusados a entidades de Massachusetts debe haber causado lesiones en México".

Sin embargo, resumió que "El demandante no ha podido reunir pruebas suficientes para establecer una relación entre las lesiones reclamadas y las transacciones comerciales de cualquiera de los seis acusados en Massachusetts".

Mencionó que "Si el demandante podría establecer la jurisdicción personal sobre cualquiera de los seis demandados en un estado donde realmente se encuentra, o que de otro modo tenga alguna conexión razonable con los reclamos presentados—no es una cuestión ante este Tribunal. Por ahora basta decir que el demandante puede hacerlo aquí. En consecuencia, y por las siguientes razones, las mociones de los demandados para desestimarse se concederán".

El juez Saylor indicó que "Obviamente, el Gobierno de México no es ciudadano de Massachusetts. Ninguno de los seis demandados que se presentaron está constituido en Massachusetts y ninguno tiene un lugar de negocios en Massachusetts. No hay evidencia de que alguno de ellos tenga un fabricante instalación o, incluso, una oficina de ventas en Massachusetts. Ninguna de las supuestas lesiones se produjo en Massachusetts. Se alega que ningún ciudadano de Massachusetts ha sufrido lesiones y el demandante no ha identificado ningún arma de fuego específica o un conjunto de armas de fuego que se haya vendido en Massachusetts y haya causado daño en México".

En el documento de este miércoles, el juez Saylor recuerda que "En enero de 2022, seis acusados: Sturm, Ruger & Company, Armas de fuego BarrettFabricación, Inc., Glock Inc., Colt´s Manufacturing Company LLC, Siglo Internacional Armas, Inc. y Beretta U.S.A. Corp.propusieron desestimar la denuncia".

La fabricante de armas Smith & Wesson y la distribuidora de armas Witmer no se mencionan en el fallo del juez Saylor.

SecretarIa valora los pasos a seguir

La secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, indicó en un comunicado que toma nota de la decisión del juez y está valorando los pasos a seguir.

"Es importante destacar que la demanda de México en Boston continúa en contra de dos empresas: Smith and Wesson e Interstate Arms", señaló Bárcena; además, dijo que "Esta decisión no afecta la demanda contra estas dos empresas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas".

Según la cancillería, las acciones contra estas seis empresas continúan y México está analizando "Si se presenta una apelación o se demanda en otras cortes estadounidenses".

En 2022, México interpuso otra demanda — que está en curso— en una corte federal de Arizona, enfocada en los vendedores de armas.

El gobierno mexicano calcula que el 70% de las armas ilegales que llegan a México proceden de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, e insiste en solicitar a Washington que haga más por controlar este flujo. Además, México tiene, desde hace tiempo, un problema con los rifles semiautomáticos de uso civil, permitidos en Estados Unidos, y que se introducen de contrabando en el país, donde sólo se permiten y están estrictamente reguladas las armas de fuego de bajo calibre. (AP).