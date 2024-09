´Cambió el mundo el 9/11´

Este artículo del archivo Frontline se publicó originalmente el 3 de septiembre de 2021.

Hace veinte años, cuando el exdirector ejecutivo del Centro de Operaciones Aéreas y Marinas, Tony Crowder, miraba la pantalla de televisión que mostraba el rascacielos en llamas en la ciudad de Nueva York, sólo podía pensar en qué terrible accidente debió haber sido.

"Pensé: ése es un piloto pésimo. ¿Cómo diablos no se perdió? Un objeto tan grande como un imponente edificio de oficinas en ese día claro y azul de septiembre. Momentos después, en la sala de situación del Servicio de Aduanas de Estados Unidos en su sede en Washington, DC –que se convertiría en la sede de la actual Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos–, mientras observaba cómo un segundo avión chocaba con el gemelo de la torre, supo que no se trataba de un accidente.

"En la aplicación de la ley, esto es lo que llamaríamos una pista" de que en realidad se trataba de un ataque.

A mitad de camino, a través del país, mientras la entonces agente de la Patrulla Fronteriza, Gloria Chávez volaba en las primeras horas de la mañana desde el sur de Texas de regreso a su estación de origen en San Diego después de unas breves vacaciones, el piloto habló por el intercomunicador y les hizo saber a los pasajeros que estaban siendo desviados para aterrizar en El Paso, Texas, donde Chávez ahose desempeñaba como agente de patrulla principal de ese sector.

"Estás sentada en tu silla en el avión pensando: ´¿Por qué nos están desviando? El piloto no dijo que era un problema mecánico. Esto nunca me había pasado antes´", dijo Chávez, sin entender todavía por qué el avión estaba aterrizando antes de tiempo. Mientras se unía a los otros pasajeros de docenas de otros vuelos que llenaban la terminal de salidas, todos se sintieron atraídos por los televisores que transmitían la noticia de que un avión se había estrellado contra una de las torres gemelas de Nueva York. Momentos después, vio con horror cómo un segundo avión se estrellaba contra la otra torre. Veinte años después de presenciar por primera vez los ataques terroristas, Chávez todavía se estremece al pensar en ese momento.

"Toda la zona de embarque quedó en silencio", en comparación con el caos que había provocado toda la gente hablando un instante antes, dijo. "Todos se quedaron sin aliento cuando vieron que el segundo avión se estrellaba contra la torre. Inmediatamente pensé: Estamos siendo atacados. Esto no es un accidente".

EN EL CAPITOLIO

Un par de horas más tarde, un inspector del Servicio de Aduanas de Estados Unidos de Pittsburgh, que también se desempeñaba como jefe del equipo de materiales peligrosos y del grupo de trabajo antiterrorista para el suroeste en Pensilvania, Stephen "Mac" McConachie se encontraba en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, clasificando los restos del vuelo 93 de United Airlines, el desafortunado avión que se creía que se dirigía al Capitolio de Estados Unidos, pero que en su lugar se estrelló en esta zona rural después de que los pasajeros se defendieran de sus secuestradores. Pero no había mucho qué seleccionar.

"Estábamos viendo un gran agujero en el suelo donde se estrelló el avión y no había nada que pudiéramos hacer al respecto, nada que pudiéramos hacer para salvar a alguien. No había nadie a quien salvar", dijo McConachie, quien ahora trabaja como agregado de la CBP en Beijing. Aún se puede escuchar la frustración y la exasperación en su voz, 20 años después. "No pudimos hacer absolutamente nada. Hay pocas cosas más difíciles para un socorrista que darse cuenta de que no hay nada que se pueda hacer para ayudar a salvar a la gente".

Sabía que era el comienzo de un mundo completamente nuevo para Estados Unidos y para lo que se convertiría en CBP.

"Nos hemos convertido en una de las principales agencias de aplicación de la ley del mundo", dijo.

El edificio 6 del World Trade Center de la Aduana de Estados Unidos, después de los ataques terroristas.

Si bien los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 son sin duda una tragedia y un día oscuro para los EE. UU., también se los considera un catalizador de cambio que fortaleció la seguridad de esta nación a largo plazo. Una gran parte de ese cambio fue la unificación en marzo de 2003 de muchas entidades separadas en ese momento en una sola agencia: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. La CBP combinó los empleados y activos de varias agencias tradicionales, incluida la Patrulla Fronteriza de los EE. UU., el Servicio de Aduanas de los EE. UU., el Servicio de Inmigración y Naturalización, las partes de inspección de animales y plantas del Departamento de Agricultura de los EE. UU., así como los inspectores de comercio.

Esta es una historia de cómo los horrendos eventos del 11 de septiembre de 2001 no solo unificaron estos activos en una sola agencia, sino también cómo los ataques, y los eventos de los últimos 20 años, ayudaron a dar forma a la CBP actual para que la agencia esté mejor integrada y alineada, con un mejor conocimiento de la situación en muchos dominios.

Una misión profética

Fue una casualidad que Tony Crowder, quien se retiró del trabajo gubernamental en 2018 después de 18 años trabajando como director ejecutivo del Centro de Operaciones Aéreas y Marinas, estuviera trabajando para Aduanas ese día. Llegó a la agencia en 2000 después de servir en la Fuerza Aérea de los EE. UU. durante 20 años, incluso como gerente de batalla aérea. Su experiencia en la dirección de cazas, bombarderos y unidades de radar era perfecta para la tarea encomendada a las agencias que eventualmente se convertirían en CBP: proteger los cielos durante los Juegos Olímpicos de invierno de 2002 en Salt Lake City. Mientras desempeñaba ese papel, Crowder y su equipo habían intercambiado ideas con sus homólogos de la Administración Federal de Aviación sobre las posibles amenazas a los juegos. Un escenario que imaginaron era un ataque terrorista que implicara el uso de un avión no comercial como arma.

"Comenzamos este trabajo en el año 2000 y estamos ideando lo que creemos que será un paquete de técnicas y procedimientos para mitigar esta amenaza", dijo, dándose cuenta de que para cubrir todas las aeronaves, tenían que trabajar con los militares. "Creamos procedimientos para combinar nuestras capacidades con las capacidades [de los militares] y aplicar esto de manera unificada, cohesiva y de todo el gobierno contra una amenaza aérea", lo que incluía un sistema de radar mejor integrado a través del Centro de Operaciones Aéreas y Marítimas ya establecido en Riverside, California, una entidad que ya trabaja en el aspecto aéreo de la seguridad fronteriza desde 1988.

En la serie de imágenes, se puede ver cómo el número de aviones en el aire sobre los EE. UU., representados por los puntos iluminados, disminuyó en las horas posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

LIMPIARON LOS CIELOS DE EU

Con las bases para este enfoque de todo el gobierno ya establecidas debido a los próximos Juegos Olímpicos de invierno, los recursos aéreos de Aduanas se pusieron rápidamente en acción en la mañana del 11 de septiembre de 2001. Su preparación les permitió trabajar con la FAA para poner todos los aviones en tierra el 11 de septiembre y establecer una burbuja aérea alrededor del área de Washington, DC.

"Dado que el [Centro de Operaciones Aéreas y Marinas] tenía esta capacidad única de ver lo que estaba sucediendo en el espacio aéreo y comunicarse y llegar a las fuerzas del orden, pudimos trabajar junto con la FAA y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte", mejor conocido como NORAD, "para comenzar a limpiar los cielos de todo lo que volaba sobre los Estados Unidos", dijo.

Luego, ante la imagen inquietante y surrealista de los aviones desapareciendo de la imagen del radar combinado al aterrizar temprano en los aeropuertos de todo el país, Crowder y su tripulación tuvieron que enviar recursos aéreos de protección al área de Washington, también conocida como la Región de la Capital Nacional.

"Tomamos este plan que desarrollamos para poner una burbuja de seguridad aérea sobre Salt Lake City y lo activamos para la Región de la Capital Nacional", dijo Crowder.

Parte de eso incluyó el traslado de helicópteros y aviones de la Aduana a través del país y el inicio de patrullas, una tarea pesada si se tiene en cuenta que los activos combinados de las agencias eran una fracción muy pequeña de lo que otras entidades, como el ejército, que llevaba aviones de alerta temprana aerotransportados para coordinar el esfuerzo aéreo, podían aportar. Sin embargo, incluso el ejército terminó entregando entre el 25 y el 30 por ciento de la infraestructura crítica a los aviones de alerta temprana P-3 de la Aduana, porque el país simplemente no estaba preparado para este tipo de evento.

"El espíritu de cooperación fue notable. No hubo burocracia, sólo operadores [de nuestras agencias y del ejército] que se pusieron en contacto y descifraron lo que debía suceder", dijo. "Estábamos superando nuestras expectativas, porque asumimos enormes capacidades nacionales que no habíamos previsto".

Esa cooperación y ese "dar golpes por encima de su categoría" parecen ser un sello distintivo de la CBP durante los últimos 20 años. Stephen Boyer, que ahora dirige la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP, era un agente de aduanas que acababa de terminar un turno de medianoche trabajando en un pequeño barco frente a la costa de San Diego el 11 de septiembre. Su adjunto, Dennis Michelini, era un piloto que trabajaba para la Patrulla Fronteriza en Laredo, Texas. Ambos sabían que el mundo había cambiado.

El agente especial de Aduanas de Estados Unidos, Andy Danchuk, inspecciona los daños sufridos en el interior de la aduana de la ciudad de Nueva York tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ciudad de Nueva York durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.