Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro por "narcoterrorismo": Pam Bondi

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos relacionados con "narcoterrorismo", luego de ser capturado esta madrugada en Caracas, Venezuela.

¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en EE. UU.?

A través de sus redes sociales, Bondi indicó que Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Añadió que pronto enfrentarán a la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses.

"En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

