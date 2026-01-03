Gobierno de México condena acciones militares de EE.UU. en Venezuela

El Gobierno de México, presidido por Claudia Sheinbaum, condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas en las últimas horas por fuerzas armadas de Estados Unidos contra objetivos en territorio de Venezuela. Además hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

¿Qué acciones militares realizó EE.UU. en Venezuela?

En un comunicado, el Gobierno de México expresó que lo ocurrido es clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos".

Reacción del Gobierno de México ante la situación en Venezuela

Añade que "América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional".

México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.