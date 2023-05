EEUU: Arrestan a enfermero por cargos de delito sexual

Markley, quien está libre bajo fianza, está acusado de explotar sexualmente a un menor, proxenetismo, prostitución y trata de personas. Los cargos fueron presentados en dos partes y la policía en Ames lo arrestó por segunda ocasión el lunes.

Su abogado, Nicholas Arthur Sarcone, no respondió de momento un mensaje telefónico del sábado y un email de The Associated Press en busca de comentario.

Según la declaración jurada, varios dispositivos electrónicos, un bolígrafo y un reloj con cámara escondida, fueron decomisados de la residencia de Markley. Durante la examinación de estos dispositivos, los detectives encontraron un video pornográfico comercial representando a médicos ficticios realizando actos sexuales con pacientes ficticios en ambientes médicos.

Los detectives también ubicaron varias imágenes miniatura, incluida una de un adolescente con sus genitales expuestos, tomadas de manera encubierta en la clínica de Markley, señala la declaración.

El menor dijo después que en ese momento tenía 15 o 16 años y que el enfermero le indicó que necesitaba una revisión médica para trabajar en el negocio de Markley. Según la declaración, Markley tocó los genitales del menor durante la cita con la intención de que el acto quedara grabado para verlo después "por motivos de excitación y gratificación sexual", señala la declaración.