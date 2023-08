Arrestan a dueños de empresa por explosión

Dominicana.- La policía dominicana arrestó a los propietarios de una fábrica de plásticos a la que se le atribuye el origen de una explosión en una zona comercial que mató a 34 personas.

La detención fue confirmada a The Associated Press por un funcionario de gobierno que pidió no ser identificado por no estar autorizado para hablar con la prensa.

COMUNICADO

En un comunicado emitido antes de los arrestos la Fiscalía aseguró tener evidencia para acusar ante los tribunales a los dueños de la empresa Vidal Plast, que figura como propiedad de Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, actualmente detenidos.

La explosión del 14 de agosto ocurrió en un bullicioso centro comercial de San Cristóbal, ubicada al oeste de Santo Domingo. Los bomberos tardaron tres días en extinguir el fuego.

Un informe de los bomberos de San Cristóbal, al que The Associated Press tuvo acceso, concluyó que el estallido se produjo por las "acumulaciones de gases y materiales inflamables los cuales con chispas, ignición, calor o fricción pudieron generar la activación".

El Ministerio Público de San Cristóbal indicó en un comunicado que en marzo en la empresa "se registró un fuego ocasionado por el contacto entre chispas y un químico y los responsables de Vidal Plast no tomaron ninguna medida a pesar de saber el elevado riesgo de sus operaciones".

El abogado de los detenidos, Norberto Rondón, dijo a periodistas que la empresa estaba cerrada desde mayo y acusó al cuerpo de bomberos de emitir un informe preliminar con "mentiras y verdades a medias".

Esta es la primera vez que alguien es arrestado en el caso mientras las autoridades aún intentan identificar a muchas de las víctimas y unas 60 personas se recuperan de sus heridas.

Vehículos destruidos y escombros después de una fuerte explosión en una empresa de plásticos.