Richard Sánchez ve un Cruz Azul-América raro

Un partido raro, así describe Richard Sánchez el próximo Clásico entre su América y Cruz Azul, dos equipos en crisis futbolística.

MOMENTOS COMPLICADOS

Lejos de la confianza que exhibía hace un año (previo al 7-0), ahora el paraguayo admite que ambos clubes viven momentos complicados.

"Va a ser un partido raro, siento que los dos equipos no venimos en buen nivel, un juego muy interesante en el que cualquiera puede ganar e ir para adelante.

"El equipo capaz que muestra una cara diferente, el profe (André Jardine) está buscando variantes y de acá podemos dar un salto, hay que jugarlo y a ver qué pasa", mencionó.

El cuadro bajo de las Águilas ha sido el más criticado en la temporada.

"Siempre se trabaja en la defensa, somos conscientes que siempre tenemos un error en cada partido y que hay que corregir, en la semana trabajamos más defensa y en el partido se hace otra cosa, como que no estamos concentrados al 100 por ciento en el partido.

"Me toca estar siempre al 100, si el profe me tiene en la banca es por algo, decisión de él, uno trabaja para estar en el once, entonces no por eso voy a estar con cara mala, voy a seguir trabajando para cuando me toque una oportunidad y también para el equipo, los de la banca también son importantes", mencionó Sánchez.