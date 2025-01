Inversión de 31 millones de pesos en estudios: Ven con temor nuevo tren

Por: Agencia Reforma

Enero 07, 2025 -

El proyecto de tren de pasajeros que prevé conectar Buenavista, en la CDMX, con Naucalpan, Estado de México, ha generado preocupación en vecinos de ambas entidades.

Para este plan el Gobierno federal prevé invertir 31 millones de pesos en estudios de factibilidad para la implementación de un tren ligero.

Sin embargo, varios tramos del derecho de vía en el Municipio mexiquense están invadidos con decenas de casas, mientras que en la Alcaldía Cuauhtémoc hay habitantes que están preocupados de perder sus departamentos debido a que están en proceso de regularización.

Incluso, en la Alcaldía Azcapotzalco los vecinos esperan que el proyecto no les traiga más afectaciones de las que ya les ha dejado el paso actual de un ferrocarril de carga.

En el Molinito, en Naucalpan, junto a las vías hay varias viviendas hechas de lámina, madera y lonas, aunque también hay casos en que las personas habitan en vagones.

Junto con nueve familiares, María Tapia lleva 26 años viviendo una de las casas de lámina.

En caso de que las autoridades busquen desalojarlos, no será la primera vez que se enfrenten a esta medida, pues ya lo resintieron en 2004 cuando su hogar le fue destruido, pero posteriormente volvieron a establecerse.

"Mi esposo no tiene estudios, siempre ha sido cargador del rastro, y yo, para que me den trabajo en una empresa, ya no me dan", comentó Tapia para explicar el motivo por el que se asentaron en ese lugar.

"Posiblemente lo veamos, posiblemente no; mucha gente ha ido esperando el desalojo y si viene en este tiempo, ni modo", agregó.

También desde hace 26 años, Alicia vive con otras cuatro personas en un vagón debido a que su papá trabajó como ferrocarrilero. Espera que sean reubicados en caso de que el plan del Gobierno se haga realidad.

"Mientras nos acomoden en otro lugar, estaría bien, no importa; el chiste es que no nos dejen en la calle, que nos den en dónde irnos, dónde vivir, porque esta siempre ha sido nuestra casa toda la vida", expresó.

