Advierten por estafadores

SARASOTA, Florida

La directora de Manejo de Emergencias del condado de Florida, donde el huracán "Milton" tocó tierra hace unas semanas, advirtió que, de acuerdo con reportes, estafadores en la zona se hacen pasar por funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) e intentan obtener información financiera de las víctimas de los afectados por la tormenta.

La directora de Manejo de Emergencias del condado Sarasota, Sandra Tapfumaneyi, informó el jueves a los residentes que algunos estafadores con insignias falsas de la FEMA piden a los residentes su información bancaria, que, señalaron, nunca deben proporcionar. En lugar de eso, las víctimas del huracán que busquen ayuda sólo deben compartir esa información en el sistema en Internet de la agencia, señaló.

"No proporcionen su información bancaria a nadie que toque su puerta", instó Tapfumaneyi. "Eso no es una señal de que estén allí para ayudarlos. No le den dinero a nadie que diga que viene de la FEMA".

"Los residentes que tengan dudas sobre la autenticidad de un trabajador de la FEMA deberían contactar a las autoridades locales", añadió.

"Milton" tocó tierra la semana pasada en el condado Sarasota como un huracán de categoría 3, dos semanas después que "Helene" también azotara Florida para después impactar gran parte del sureste del país, incluido Carolina del Norte.

En Carolina del Norte, el trabajo de los empleados de la FEMA fue suspendido por un tiempo breve el fin de semana pasado, luego que emergieron informes que señalaban que los trabajadores de la FEMA podrían ser objetivo de milicianos cuando el gobierno da respuesta a los afectados por el paso de "Helene". Una departamento policial dijo a principios de esta semana que un hombre fue detenido durante una investigación, pero que el sospechoso actuó solo.