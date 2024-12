Todo lo que necesitas saber sobre el Black Friday y las compras navideñas

Por: ANNE D´INNOCENZIO/AP

Noviembre 29, 2024 -

NUEVA YORK, NY.- Tras semanas de anunciar descuentos cada vez más atractivos, los minoristas de Estados Unidos y otros países se preparan para el gran momento: el Black Friday, la bonanza de gangas que sigue reinando como arranque oficioso de la temporada de compras navideñas, aunque haya perdido algo de brillo.

Grandes almacenes, centros comerciales y comerciantes —grandes y pequeños— ven el día después de Acción de Gracias como una forma de animar a los consumidores y llevarlos a las tiendas físicas en un momento en que muchos que buscan regalos prefieren hacerlo por internet. Hay suficientes partidarios de la tradición como para que el Black Friday siga siendo el día del año con mayor afluencia de público a las tiendas.

"Estoy entusiasmada", dijo Emily Phillips, que vive en Texas, mientras visitaba la Galleria Dallas la semana pasada. "Ahorro todo lo que quiero durante todo el año y usualmente trato de comprarlo en torno al Black Friday. Prefiero comprar en persona porque así puedo probar las cosas. Es una mejor experiencia".

En Estados Unidos, los analistas prevén una temporada de compras navideñas sólida, aunque quizá no tan robusta como la del año pasado, ya que muchos consumidores se encuentran bajo presión financiera y son cautos con su gasto a pesar de la moderación de la inflación. Los minoristas estarán aún más presionados para que los clientes compren temprano y en grandes cantidades, ya que este año hay cinco días menos entre Acción de Gracias y Navidad.

El Mall of America, en Bloomington, Minnesota, está ofreciendo a las primeras 200 personas en la fila en la entrada norte del centro una tarjeta de regalo de 25 dólares. Target está ofreciendo un libro exclusivo dedicado a la gira Eras de Taylor Swift y una edición especial de su álbum "The Tortured Poets Department: The Anthology" que solo estará disponible en tiendas el Black Friday antes de que los clientes puedan comprarlos en línea a partir del sábado.

Best Buy ha introducido una versión extendida de los que se conocen como doorbuster: los descuentos diarios por tiempo limitado, que durante años fueron toda una sensación —y a veces la chispa para verdaderas peleas— antes de la pandemia de coronavirus. La mayor cadena de productos electrónicos de entretenimiento del país ha lanzado ofertas de doorbuster en su aplicación, en línea y en tiendas todos los viernes desde el 8 de noviembre y planea continuar la promoción semanal hasta el 20 de diciembre.

"(Las tiendas) tienen muchas ganas de que el Black Friday vaya bien", dijo Marshal Cohen, asesor principal de ventas al por menor en la firma de investigación de mercado Circana. "Reconocen que no van a arrasar y ganar un gran peso en línea porque la competencia se ha vuelto muy reñida. Tienen que encontrar la manera de ganar en las tiendas".

Las compras impulsivas y los auto-regalos son un área potencial para un gran crecimiento en ventas, y el negocio no va a aumentar sin ellos, dijo Cohen. Los consumidores tienen tres veces más probabilidades de comprar por impulso en una tienda física que en línea, según la investigación de Circana.

Los últimos resultados trimestrales de Best Buy, Target y otros minoristas, sin embargo, subrayaron que algunos tendrán más facilidad que otros para que los clientes gasten su dinero.

Walmart, el mayor minorista del país, se dirige a las fiestas con un fuerte impulso después de registrar ventas del tercer trimestre fiscal mejores de lo esperado para juguetes, artículos para el hogar y comestibles. Pero Target reportó ventas trimestrales lentas ya que los consumidores cautelosos redujeron sus gastos en ropa y otros artículos no esenciales.

Muchos minoristas adelantaron las ventas navideñas en octubre más que el año pasado para ayudar a los compradores a distribuir sus gastos.

Los compradores estaban distraídos de cara a las elecciones presidenciales de este mes en Estados Unidos. Las ventas de mercancía general cayeron un 9% en las dos semanas que terminaron el 9 de noviembre, según Circana, pero han estado recuperándose desde las elecciones.

La Federación Nacional de Minoristas predijo que los compradores aumentarían sus gastos en noviembre y diciembre entre un 2,5% y un 3,5% respecto al mismo período del año pasado. Durante la temporada de compras navideñas de 2023, el gasto aumentó un 3,9% respecto a 2022.

En lo que va de temporada navideña, las ventas por internet han superado las expectativas, según Adobe Digital Insights, una división de la empresa de software Adobe. Los consumidores estadounidenses gastaron 77.400 millones de dólares en línea entre el 1 y el 24 de noviembre, un 9,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Adobe predijo un aumento del 8,4% para toda la temporada.

A pesar de las ventas tempranas, mejores gangas están por venir con el Black Friday, según Adobe. Los analistas consideran el fin de semana de cinco días del Black Friday, que incluye el Ciberlunes, un barómetro clave de la voluntad de los compradores de gastar por el resto de la temporada.

Vivek Pandya, el analista principal en Adobe Digital Insights, dijo que los compradores están prestando más atención a los descuentos que el año pasado, y su enfoque en la búsqueda de gangas impulsará qué se vende y cuándo.





Y ESPERAN AL ´CIBERLUNES´

Por ejemplo, el Día de Acción de Gracias es el mejor momento para comprar en línea para obtener los mayores descuentos en artículos deportivos, juguetes, muebles y electrodomésticos, según el análisis de Adobe.

Pero el Black Friday es el mejor momento para comprar televisores en línea. Las personas que compraron televisores antes en la temporada encontraron descuentos que promediaron un 10,8%, mientras que esperar hasta este viernes se espera que produzca descuentos del 24%, dijo Adobe Digital Insights.

Sin embargo, se espera que el Ciberlunes sea el mejor momento para comprar ropa y gadgets como teléfonos y computadoras en línea. Los descuentos en electrónica alcanzaron un máximo del 10,9% sobre el precio sugerido del fabricante entre el 1 y el 24 de noviembre, pero se espera que lleguen al 30% en el Ciberlunes, indicó Adobe.

En general, se espera que los descuentos del fin de semana del Black Friday alcancen su punto máximo en un 30% en el Ciberlunes y luego bajen a alrededor del 15%, según la investigación de Adobe.