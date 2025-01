Arrestos en iglesias y escuelas

WASHINGTON, DC

Los agentes encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos, ahora podrán arrestar a migrantes en lugares delicados, como escuelas e iglesias, después de que el nuevo gobierno de Trump eliminó las políticas que limitaban dónde podrían realizarse esos arrestos, parte de los intentos del nuevo mandatario por cumplir sus promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones a gran escala.

La medida anunciada el martes revierte una directriz que durante más de una década había instruido a dos agencias migratorias federales —el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)— a no llevar a cabo acciones policiales de inmigración en ubicaciones delicadas.

"Esta acción empodera a los valientes hombres y mujeres de la CBP y el ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y capturar a extranjeros criminales —incluyendo asesinos y violadores— que han entrado ilegalmente en nuestro país. Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados", dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado el martes.

El departamento indicó que el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, emitió la directriz el lunes. La instrucción del ICE data de 2011. La CBP emitió una guía similar en 2013.

Trump ha hecho de la mano dura contra la inmigración una de sus prioridades, tal como lo hizo durante su primer mandato de 2017 a 2021. El lunes firmó una serie de órdenes ejecutivas que incluyeron cortar el acceso a una aplicación que facilitó la entrada de cientos de miles de migrantes, suspender el sistema de refugiados y promover una mayor cooperación entre el ICE y los gobiernos locales y estatales.

El anuncio del martes era de esperarse, mientras Trump intenta cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas de las personas que estén en el país ilegalmente. Pero aún así fue impactante para los activistas que han argumentado que, plantear la posibilidad de deportación en iglesias, escuelas u hospitales, puede impedir que los migrantes reciban atención médica o que sus hijos asistan a la escuela.

Trump mantuvo el lineamiento sobre ubicaciones delicadas durante su primer mandato, aunque eliminó una guía similar que restringía la aplicación de las leyes de inmigración en los tribunale. Esta directriz en lo referente a las cortes fue reinstaurada durante el gobierno de Biden, el cual también emitió sus propias actualizaciones a la guía de "ubicaciones delicadas" limitando los lugares en que podían operar los agentes del ICE y la CBP.

Muchas escuelas en todo el país han estado llevando a cabo preparativos para esta eventualidad, poniéndose en contacto con las familias de inmigrantes y la policía local.

En California, las autoridades han estado ofreciendo lineamientos a las escuelas sobre la ley estatal que limita la participación local en la aplicación de las leyes

migratorias.

"Nuestra política es clara y firme en que la aplicación de la ley de inmigración no está permitida en nuestros campus a menos que se esté obligado por una orden judicial válida", dijo Diana Diaz, portavoz del Distrito Escolar Unificado de Fresno, uno de los más grandes de California. "Hemos estado en comunicación con la policía local que nos ha asegurado que no apoyarán la aplicación de la ley de inmigración en ninguna de nuestras escuelas".

La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Chicago aprobó en noviembre una resolución que indica que las escuelas no asistirán al ICE en la aplicación de la ley de inmigración. No se permitiría la entrada de agentes a las escuelas si no cuentan con una orden judicial, aseguró.

Durante años, decenas de migrantes se han resguardado en las iglesias para evitar la deportación, en ocasiones permaneciendo varias semanas en su interior para evadir la captura de ICE.

SIN ORDEN NO ENTRAN

El reverendo K Karper, pastor principal de la Iglesia Metodista Unida de San Pablo y San Andrés, en la ciudad de Nueva York, dijo que sintió que era importante colocar un letrero hace varios días en el que informaba a los agentes del ICE y de Seguridad Nacional que su presencia no era permitida dentro de la iglesia.

"Es algo en lo que hemos estado involucrados desde hace mucho tiempo", señaló. "Es parte de nuestra misión religiosa establecer una conexión y proporcionar un lugar seguro para los recién llegados y otras personas, independientemente de su estatus".

Dado el cambio en la política del gobierno, Karper indicó que su iglesia dejará en claro a los agentes que si no cuentan con una orden judicial, no tienen nada que hacer dentro de las instalaciones de la iglesia.

"Somos gente pacífica. ¿Qué vamos a hacer?", preguntó. "Pero le vamos a dejar muy en claro a cualquiera que esté en el edificio, que se sienta amenazado por esto, que tienen derechos, que no están obligados a responder preguntas, que, sin una orden, no están obligados a presentar una identificación. Aún hay un estado de derecho en este país y no somos la Alemania de los años 30. Simplemente no lo somos".

"Esta acción podría tener consecuencias devastadoras para las familias inmigrantes y sus hijos, incluidos los hijos que son ciudadanos estadounidenses, disuadiéndolos de recibir atención médica, de buscar ayuda en caso de desastres, de asistir a la escuela y de realizar actividades cotidianas", dijo Olivia Golden, directora ejecutiva interina del Centro para la Ley y la Política Social, en un comunicado.

"Si la presencia del ICE cerca de estos lugares se vuelve más común, también aumenta la probabilidad de que los niños puedan presenciar la detención, arresto u otros encuentros de un padre con agentes del ICE", declaró Golden.

De acuerdo con la directriz de "ubicaciones delicadas", a los agentes por lo general se les requería que obtuvieran la aprobación de cualquiera de estos lugares para llevar a cabo operaciones policiales, aunque se permitían excepciones por motivos tales como riesgos a la seguridad nacional.