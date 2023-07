Sobrevivir con $207 al día y manteniendo a 3 hijos

Su ex pareja aporta para la comida y la lavandería, pero aun así el dinero resulta insuficiente para pagar renta, agua, luz, Internet, y de vez en cuando ropa, útiles escolares, zapatos y otros gastos.

"Se supone que (con su ex pareja) nos vamos a la mitad para los gastos de los niños, pero no es cierto. Termino poniendo más yo. Aun así, si yo viviera sólo de mi sueldo ya me hubiera muerto de hambre", lamentó.

Para cambiar su situación, una vez que su hija más pequeña entre al kinder, buscará un mejor trabajo, pues tiene un título en Contabilidad.

Como ella, 650 mil 294 trabajadores -el 22 por ciento de los empleados que hay en Jalisco- ganan hasta un salario mínimo, es decir, hasta 6 mil 223 pesos al mes, por lo que sobreviven con 207 pesos al día, de acuerdo con datos al primer trimestre del año de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi.

Sin embargo, el precio de la canasta básica, propuesta por el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que considera 24 productos, es de mil 693 pesos, lo que significa más de una semana de trabajo para Ana sólo para comprar lo esencial