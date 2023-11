Repuntan las exportaciones 5,6 por ciento

Ciudad de México

México redujo su déficit comercial en octubre, el cual alcanzó 252 millones de dólares en octubre, informó el lunes el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). Esto se compara con el déficit registrado el mismo mes en 2022 de 2.088 millones de dólares. México exportó 51.973 millones de dólares en mercancías y productos primarios el mes pasado e importó 52.226 millones de dólares en bienes.

Las exportaciones subieron 5,6% en su comparación anual, impulsadas mayoritariamente por la venta de autos y autopartes mexicanas al exterior. Estados Unidos fue el principal receptor, según los datos del Inegi. Por otra parte, los mexicanos importaron 1,8% más mercancías en octubre en comparación con el mismo mes el año pasado. Esto se explica, en gran medida, por la fuerte apreciación de la moneda mexicana versus el dólar que se ha dado este año, haciendo más accesibles los precios de productos en el extranjero.

ESTABLE COSTO DE TRANSPORTE

"El periodo estuvo caracterizado por una moderación en los precios del petróleo, estabilidad en los costos de transporte pese a ciertas disrupciones locales y algunos choques en rubros específicos, particularmente la huelga en el sector automotriz en EU", escribieron analistas de Banorte en su reporte sobre los datos del Inegi de este lunes. "Pensamos que la fortaleza del peso seguirá siendo un catalizador para las importaciones de bienes no petroleros en un contexto en el que la demanda local continúa apoyada por fundamentales sólidos".

Desde la Cancillería de México, Alicia Bárcena hizo un llamado reciente al país para aprovechar mejor la oportunidad que representan las tensiones geopolíticas entre China y EU, las cuales están impulsando un traslado de fábricas y operaciones desde el país asiático hacia países considerados "aliados" de EU, como México. "No estamos entendiendo esta ventana de oportunidad", dijo Bárcena el 22 de noviembre durante el Congreso de Comercio Exterior Mexicano, "lo digo desde donde estoy, que es la cancillería mexicana, pero creo que no estamos entendiendo la profundidad que implica el nearshoring".

Bárcena señaló a Vietnam como un país que se está beneficiando fuertemente de esta tendencia, a pesar de no tener las ventajas geográficas que tiene México. "Yo a veces me pregunto si en México estamos entendiendo esta ventana de oportunidad, a veces siento que no", dijo la Canciller, según reportaron medios nacionales.