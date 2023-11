Recomienda GS escuchar a Taylor Swift para invertir en 2024

Nueva York, Estados Unidos.-Los inversionistas tendrán que escuchar "All You Had To Do Was Stay" de Taylor Swift y aprender a mejorar sus inversiones y permanecer en el mercado de valores del próximo año, según una nota de Goldman Sachs, publicó Business Insider.

"A estas alturas del año, los gestores de cartera mirarán hacia atrás y se darán cuenta de que la mejor estrategia de inversión para 2024 es seguir el consejo de Taylor Swift en la canción de su álbum de 1989: All You Had To Do Was Stay, pero invertido", escribió David Kostin, jefe de estrategia de acciones de Estados Unidos en el grupo financiero

"Como homenaje a Taylor Swift, los inversionistas deberíamos comprender que nuestra perspectiva de la renta variable de EU para 2024 lleva el subtítulo 'All You Had To Do Was Stay', pero invertido; el título de la canción del álbum de Taylor Swift de 1989 refleja nuestro pronóstico base. Se refiere a que, a pesar de la volatilidad, los administradores de fondos finalmente serán recompensados por permanecer en inversión hasta finales del próximo año", concluyó Kostin.

Su consejo surge de la perspectiva de Goldman Sachs de que el S&P 500 generará un rendimiento total de 6 por ciento en 2024, y que el índice probablemente terminará el año en 4 mil 700 unidades.

Esta no es la primera vez que Swift ocupa el espacio principal de los inversionistas y economistas de Wall Street este año. El exitoso "The Eras Tour" de la cantante fue destacada en el libro beige de la Reserva Federal como una de las razones por las cuales los hoteles en Filadelfia experimentaron un aumento récord en sus ingresos durante el verano.

El miércoles, Goldman Sachs también señaló el impacto económico expansivo del efecto Taylor Swift.

"El lanzamiento del Tour de la cantautora Taylor Swift representó uno de los eventos culturales más notables de 2023. Se estima que las ventas mundiales de entradas superarán los mil millones de dólares. El efecto multiplicador económico de la gira es significativo", expresó Kostin.

"Está previsto que The Eras Tour finalice a finales de noviembre de 2024; lo que corresponde aproximadamente a un horizonte de 12 meses del pronóstico del mercado en este informe", añadió el experto.

La recomendación de Kostin es enfocarse en la canción de Taylor Swift para que los inversionistas sigan invirtiendo en acciones durante el próximo año se basa en las expectativas de que el PIB de EU crecerá un 2 por ciento en 2024.

Los márgenes de beneficio se mantendrán estables; las valoraciones de las acciones se encontrarán en territorio de "evaluación justa" y la Reserva Federal finalizará racha de alza de tasas de interés.

Todo eso debería traducirse en un rendimiento positivo continuo de las acciones tecnológicas de megacapitalización, que incluyen a Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta y Tesla.