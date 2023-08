Sube dólar a $17.71 y mercados presentan caídas

CIUDAD DE MÉXICO

El tipo de cambio al final del jueves, su cotización aumentó 27 centavos en ventanillas de Citibanamex a 17.71 unidades a la venta (suma cuatro incrementos), solo por debajo de 17.74 del 12 de junio pasado, y a 16.75 unidades a la compra.

Con un incremento de 30.18 centavos a 17.3279 pesos finalizó el dólar en el Foreign Exchange Market (Forex) o mercado internacional de divisas, lo que representa su menor nivel desde el 17.3806 del 8 de junio de este año.

La mayor cotización de la moneda de Estados Unidos, se dio en una coyuntura de aumento en las tasas de los bonos del tesoro para terminar en su mayor rendimiento desde el 8 de noviembre de 2022, puesto que la de 10 años subió 9.76 puntos base a 4.1751 por ciento y la de 30 años lo hizo 11.60 puntos a 4.2909 por ciento.

Los participantes en los mercados siguen ponderando la rebaja de la calificación de la deuda estadounidense: el martes 1 de agosto, la agencia de calificación Fitch dio a conocer que recortó la nota crediticia de largo plazo de Estados Unidos a AA+, desde AAA.

El índice ISM de servicios de Estados Unidos disminuyó de una cifra de 53.9 en junio a 52.7 en julio.

En el tema monetario, el Banco de Inglaterra elevó su tasa de referencia en 25 puntos base a 5.25 por ciento.

Los estrategas de Banorte comentan que los rendimientos de los bonos gubernamentales subieron ante mayor aversión al riesgo de los inversionistas preocupados cada vez más por el aumento de los costos de los préstamos y a la espera de los datos del mercado laboral en Estados Unidos a publicarse mañana.

Los mercados de capitales cerraron con perfil desfavorable, de modo que en Nueva York el el Standard & Poor's bajó 0.25 por ciento, el Dow Jones 0.19 por ciento y el Nasdaq 0.10 por ciento.

En el País, el S&P/BMV cosechó un rendimiento de 0.30 por ciento, luego de tres bajas al hilo, y el índice de las 50 acciones más importantes de las empresas de la eurozona, el Euro Stoxx descendió 0.73 por ciento.

Descartan impacto duradero por nota de EU

La baja de la calificación crediticia de Estados Unidos tendrá un impacto económico, pero no será de manera duradera, se irá diluyendo en el tiempo, consideró Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero Bx+

"Este factor en estos días va a seguir teniendo algo de impacto, pero me parece que no es algo tan duradero. Podemos voltear a ver cuando tuvimos las quiebras de los dos bancos en Estados Unidos: Silicon Valley Bank y Signature Bank, tuvimos un impacto sensible en el tipo de cambio, pero en un par de semanas hubo un regreso", explicó Saldaña durante la conferencia Tendencias Bx+

Destacó que estas noticias usualmente tienen un primer efecto psicológico, el cual tiende a disolver conforme va pasando el tiempo y se va asimilando estas situaciones en su justa medida.

"Esta noticia no debería cambiar estructuralmente el panorama ni para Estados Unidos ni para el tipo de cambio en nuestro País, al final de cuentas los activos del Gobierno federal estadounidense no dejan de ser un activo de refugio, no deja de ser un país seguro simplemente es un recordatorio de que hay algunos elementos que siguen siendo preocupantes", detalló.

Dijo que a partir de la suposición de que los mercados se mantienen estresados por un tiempo prolongado a raíz de esta noticia o una similar, pudiera generar mayores costos financieros y un menor crecimiento económico en Estados Unidos que a su vez afectaría a México a través de exportaciones, remesas, ingresos turismo, entre otros.

En lo que respecta la inflación se estimó que terminaría el año con 4.8 por ciento e iría disminuyendo de manera prolongada.

"Consideramos que la inflación va a cerrar en 4.8 por ciento este año, 4 por ciento el siguiente y sería hasta el primer trimestre de 2025 cuando la inflación pudiera entrar a lo que es el rango de tolerancia del Banco de México, que les recuerdo que es de 3 por ciento, con un rango variabilidad de más o menos uno por ciento", subrayó.