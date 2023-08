Reconocen a 98 empresas por igualdad salarial

GUADALAJARA, Jalisco

"Me da mucho gusto reconocer a quienes lo hacen pero también tener cero tolerancia a quienes no lo respetan. Vamos a seguir trabajando para que el distintivo no quede en un evento, sino que sean ejemplo para otras empresas", señaló el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STYPS), Marco Valerio Pérez Golláz.

Para ser acreedoras al distintivo, tras registrarse en la plataforma, tienen que acreditar, con nóminas del IMSS, las circunstancias de salarios pero también que las condiciones son iguales o mejores para las mujeres, mediante una inspección espontánea.

Gas Rosa fue uno de los distinguidos esta mañana. Armando Ruíz y Fabiola Castro, representantes de la empresa, compartieron que están comprometidos en tener equidad en el tema de salarios.

"Sí hay más hombres que mujeres, pero estamos trabajando en que sean más las mujeres. Se siente mucho orgullo (recibir el distintivo) y que la gente reconozca", señaló Castro.

Por su parte, Ruíz destacó que con esto se rompen paradigmas por el giro en el que están, además de que son la única empresa de gas LP que lo ha recibido.



Añadió que buscan que crezcan las mujeres que trabajan en la empresa, pues representan aproximadamente el 30%.

El "Distintivo Jalisco Sin Brechas", tiene como objetivo principal salvaguardar la

igualdad salarial y las condiciones generales de las y los trabajadores, quienes deben tener las mismas oportunidades de desarrollo en los centros de trabajo.

La STYPS informó que en el proceso de la revisión de las empresas, el área de inspección de la Secretaría asesoró al personal de las empresas para realizar los ajustes correspondientes; así los centros de trabajo cumplieron con los requisitos para obtener el "Distintivo Jalisco Sin Brechas" por un periodo de tres años civiles.

Según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), al mes de mayo del 2023, el Salario Diario Base de Cotización (SDBC) de una mujer en Jalisco es de 475.84 pesos diarios, mientras que de un hombre es de 550.45 pesos diarios.

Liliana Tirado Díaz, presidenta de grupo Collins, en nombre de las galardonadas, señaló que "debemos reconocer a las mujeres y hacer eco en la búsqueda de igualdad de oportunidades".