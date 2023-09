Reportes de fraudes por boletos de conciertos aumentan 475%

CIUDAD DE MÉXICO

Su caso, que se viralizó en redes sociales, se suma al de otros guatemaltecos estafados por una agencia de viajes en México.

Pero no se trata de un evento aislado. De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Ciudad de México, de 2021 a 2023, los reportes por fraudes en compra de boletos para conciertos han aumentado en 475%. Mientras que en 2021 eran 5, actualmente suman 34.

"Los reportes han aumentado en 475% en comparación con el periodo del 2022, si comparamos lo que va de 2023 contra 2021, en el periodo en lo que va de enero a este momento, sí hay un aumento de 475%, aun cuando subrayo, los reportes son de 34 en lo que va del año y eran 5 en 2021", detalló su presidente, Salvador Guerrero Chiprés.





Agregó que el fraude "es uno de esos delitos que más cifra negra tiene, especialmente cuando es un fraude que no es muy cuantioso, como suele ser el caso de menos de 10 mil pesos", por lo que recomendó denunciar ante el Ministerio Público.

Además, dijo que "a las personas les da mucha pena descubrir que fueron engañadas porque creyeron en una cosa absurda; que los boletos valen menos o mucho menos de lo que están su valor real o de que creen que alguien les va a regalar un boleto si entra algún tipo de conversación donde se están compartiendo favores o informaciones, o insumos diversos o imágenes privadas o cosas diversas".

El 80% de los reportes son por delitos consumados y el 20% por tentativa, por lo que llamó a sospechar si la oferta está más del 20% por debajo del precio en el mercado formal, así como si piden transferencias inmediatas o liquidez.

Aunque no fue el caso con los más de 200 "swifties" guatemaltecos estafados que no obtuvieron boleto para alguna de las fechas de The Eras Tour de Taylor Swift, en el Foro Sol, Guerrero Chiprés hizo una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estafa en compra-venta de boletos para conciertos.

Además de pedir no dar clic en enlaces enviados por terceros; guardar los comprobantes y números de orden; llamó a no dejarse llevar por ofertas "demasiado buenas". Aunque también advirtió sobre la práctica común de subir una foto del boleto a redes sociales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, José Pablo, de origen guatemalteco, contó que viajó el 24 de agosto a Ciudad de México para disfrutar el concierto de Taylor Swift el viernes 25 -o eso pensó-, tras adquirir su paquete desde junio.

El día del concierto llegó y José Pablo esperó con su amiga en el lobby del hotel a que el transporte que los llevaría al concierto los recogiera, sin embargo, en un chat donde había otros "swifties" ya circulaba la versión de que los boletos para el concierto habían sido una estafa.

Ese día no sólo lo tuvieron esperando horas afuera del Foro Sol con la promesa de un boleto que les vendieron desde su país de origen, sino que a algunas personas intentaron meterlas de forma poco lícita por backstage. Cuando él se quejó con su agencia en Guatemala, estos le aseguraron que desde México les informaron que los viajeros ya se hallaban dentro del concierto disfrutando del show. Una mentira.

Mexitours, la agencia en México, señaló que fueron ellos las víctimas de fraude y señalaron a otra empresa de no entregarles los boletos, pese a que habían pagado dos veces por ellos.

"Obviamente te da un golpe de desconfianza. Ok, qué está pasando y entonces llamé a servicio al cliente de Mexitours y entonces fue como no, nada, el bus ya va en camino", relató.

Una vez en el transporte, a las 14:00 horas, empleados de Mexitours abordaron y comenzaron a disculparse para indicarles que harían todo lo posible por ingresarlos al concierto, posiblemente en una zona y asiento distinto al que habían contratado.

José Pablo contó que los empleados intentaron hacerlos firmar un documento donde aseguraban que sí iban a entrar al concierto, pero algunas personas se opusieron. Al llegar al Foro Sol y tras una larga espera se presentó el contacto que "los metería al concierto": un revendedor.

"Al llegar ellos, se suponía que ya tenían un contacto, obviamente un revendedor, pero todo este tipo de cosas no nos lo habían dicho hasta este momento. Ellos nos habían dicho que ya tenían las entradas, que incluso íbamos a entrar sin hacer fila", situación que lo hizo sospechar.

Así, narró que de 15 en 15 minutos se pasaron tres horas, momento en que optaron por separarlos en dos grupos. Al suyo lo trajeron dando vueltas entre la puerta 3 y la 15. A las 20:00 horas cuando escuchó que Taylor Swift inició el concierto sintió frustración, pues él aún estaba afuera del Foro Sol.

"Yo estaba hablando igual a la agencia aquí en Guatemala, y a la agencia de aquí en Guatemala les estaban diciendo que nosotros ya habíamos ingresado, que ya teníamos brazalete. Que ya estábamos adentro y por eso en el hilo (de Twitter,, ahora "X") ves un montón de fotos con el reloj, porque es lo que literalmente yo le estuve enviando a la agencia de acá. Así como: yo estoy afuera, allá está el chico de Mexitours y aquí estoy yo, no tengo el brazalete y no estoy adentro", narró.

Las canciones de cada una de las Eras de Taylor Swift fueron avanzando, y las promesas de los empleados de Mexitours y supuestos revendedores continuaban.

José Pablo, por consejo de su agencia de viajes en Guatemala, pidió que lo regresaran al hotel Royal Reforma, donde se hospedaba.

La aventura le costó mil 800 dólares que contemplaban tres noches de alojamiento, traslados al hotel, aeropuerto y al Foro Sol y por supuesto la entrada al concierto de Taylor Swift en zona Verde A. Lo que no estaba presupuestado fue la odisea y fraude que le hicieron vivir.

"En Guatemala no sabían nada. En el momento que nosotros estábamos con estos problemas y le avisamos a nuestra agencia aquí en Guatemala, fue como: "momento, ¿qué está pasando?"".

Una vez que llegaron al hotel la noche del viernes 25, la comunicación con Mexitours se tornó en silencio: "no volvemos a tener nada de comunicación", hasta el día que los llevaron al aeropuerto.

Agencias de Guatemala reembolsan 100% del viaje a "swifties"

José Pablo volvió a Guatemala y fue hasta el pasado 4 de septiembre cuando recibió el reembolso integro del paquete por la agencia de viajes de Guatemala: 1,800 dólares.

Pero su caso no fue el único. EL UNIVERSAL publicó el pasado 26 de agosto la historia de otro grupo de "swifties" guatemaltecas, quienes también resultaron estafadas. A ellas las reunieron el 25 de agosto en un salón del hotel Fontán de Ciudad de México para confesarles que no había boletos para el concierto.

"Lo que nunca nos pasó por la mente aquí en Guatemala, es que, de las agencias de viajes, que son confiables, te fueran a vender algo falso", aunque reiteró que el problema fue totalmente en México.

Y dijo que se unirán para hacer una queja colectiva: "si no estoy mal, las agencias de aquí de Guatemala eran las que se iban a unir para ver ya con las autoridades, ya con sus enlaces".

Mexitours, agencia de viajes en México, se dice estafada

A través de su cuenta de Twitter, ahora conocida como "X", Mexitours, la agencia de viajes de México publicó una serie de comunicados desde el pasado 26 de agosto, tercera fecha en la que celebró un concierto de The Eras Tour en el Foro Sol.

Allí la empresa, que presume de 44 años de trayectoria, se dijo estafada por Global W México Producciones SA de CV.

"Hemos dedicado esfuerzos incansables para poder obtener nuevamente las entradas al evento de Taylor Swift, las cuales ya se habían adquirido previamente y no nos fueron entregadas, por haber sido víctimas de fraude por parte de la empresa señalada", se lee en el documento en donde aceptan que, por la abrumadora demanda del evento, las entradas se volvieron imposibles de conseguir.

"Es imperativo resaltar que este incidente se trata de un fraude cometido en perjuicio de nosotros como proveedores de servicios, afectando en consecuencia a nuestros clientes".

En ese mismo documento se informó que Mexitours decidió reembolsar con recursos propios los costos de servicios terrestres, alojamiento y boletos al concierto. Además de informar que iniciaron acciones legales en contra de Global W México Producciones SA de CV.

Para el 1 de septiembre Mexitours comunicó que había concluido el reembolso total a los viajeros afectados en Guatemala, pero el mal sabor de boca es irremplazable.