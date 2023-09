¿Qué le depara al superpeso en 2024, el último año de AMLO?

CIUDAD DE MÉXICO

Desde el 21 de septiembre la paridad se ha visto presionada por dos factores. Primero, porque la Reserva Federal de Estados Unidos advierte que podría aumentar un poco más su tasa de interés, además de que quisieran mantenerla así más tiempo de lo que todo el mundo tiene contemplado, comentó Jorge Gordillo, director de análisis económico de CI Banco.

Segundo, existe el riesgo de que una tasa tan alta por tanto tiempo provoquen una recesión o una desaceleración fuerte en la actividad económica que hasta el momento no se ha dado, pero no se sabe que podría pasar si se mantiene la tasa en un nivel tan alto, no visto en 20 años, agrego el especialista.

La divisa mexicana en los mercados internacionales se ubica en los 17.42 pesos por dólar al mayoreo, lo que significa una depreciación de 1.3% o 22 centavos durante septiembre, su segundo retroceso en lo que va del año, de acuerdo con información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó este viernes en 17.85 pesos a la venta en las ventanillas de los bancos, 1.25% o 22 centavos por arriba del cierre de agosto pasado, de acuerdo con los datos publicados por CitiBanamex.

En opinión de Gordillo, difícilmente en lo que resta del año el tipo de cambio podrá volver a los mínimos del año que vimos en agosto pasado que fueron las 16.60 unidades, porque estamos todavía un poco nerviosos con los niveles de riesgo que no creo que se vayan a corregir tan rápido.

"Nosotros creemos que cómo van las cosas, el tipo de cambio debería estar cerrando el año cercano a los 17.50 pesos niveles similares a los que hemos estado viendo en estos días, en el inter podríamos ver niveles más abajo o más arriba, estamos todavía muy volátiles por toda esta incertidumbre."

Para el año que entra el especialista estima que el peso seguirá fuerte en el sentido de que puede cotizar todavía debajo de los 19 pesos, cerrando 2024 en las 18.50 unidades.

"El problema que tenemos para el año que entra es que está lleno el camino de muchos riesgos que podrían complicar la percepción que se tiene ahora del mercado, como son: algún movimiento en las calificadoras tanto en Estados Unidos como en México por los presupuestos; así como algún movimiento en la decisión de Banxico o de la Fed de mantener sus tasas más tiempo por el hecho de que rebote la inflación".

Adicional a lo anterior, está el tema político, los dos países van a tener elecciones presidenciales, tanto México como Estados Unidos, si son procesos ordenados no tendrán un efecto en el tipo de cambio, pero si son un controversiales si impactarían a la paridad.

"Nosotros estamos esperando que cierre el próximo año en 18.50 unidades, pero si las cosas se complican fácilmente podrían alcanzar los 19.50 pesos. Si la situación política se mantiene en orden no debería de pasar esto, pero es un riesgo importante para 2024", advirtió Jorge Gordillo.