Dice CFE que no está violando el T-MEC

El vocero de CFE aseguró que la empresa no está contra de la inversión extranjera ni de la generación de las energías limpias.

"La posición del abogado general y la posición de la CFE es exactamente la que hoy dijo el Presidente, no se está violando el Tratado y eso es lo que se va a defender ahí, eso es lo que se va a discutir, es lo que se va a demostrar o intentar demostrar.

"En las negociaciones internacionales siempre hay controversias y entonces la posición es esa, defender que no se está violando de ninguna manera el T-MEC y ellos, el equipo que comandará el Gobierno de México, pues explicará y dará sus argumentos y sus elementos; el resultado no lo sabemos, pero esa es la posición que, insisto, fijó y de manera muy clara y contundente el Presidente López Obrador", dijo Luis Bravo, vocero de la CFE, en conferencia de prensa.

Ayer, Estados Unidos y Canadá solicitaron a México consultas bajo el T-MEC a causa de la política energética de la actual Administración, que aseguran limita a empresas privadas.

Bravo aseguró que CFE no está contra de la inversión extranjera ni de la generación de las energías limpias, aunque EU y Canadá opinan lo contrario.

"La CFE le apuesta a la inversión, le apuesta a las alianzas estratégicas, la CFE se convierte en una empresa no solamente en materia eléctrica, sino energética, se convierte también en una proveedora de gas, o sea, te cobra un papel de enorme relevancia gracias a estas alianzas que se están haciendo. De manera, que estos discursos que vemos permanentemente en los medios de comunicación, en las redes, a través de estos que se dicen como especialistas, que insisto no son más que cabildeos y tuiteritos a sueldo, tergiversan la información intentando darle una opinión completamente distinta a la opinión pública.

"La CFE apunta también a las energías limpias, la CFE no es la única que está comprometida con el tema, porque dicen que gracias a la CFE no se va a cumplir con el Acuerdo de París, y es México, no es solamente la CFE, que le pregunten a la industria automotriz, que le pregunten a otras industrias si están haciendo lo propio", señaló.