(Video) Exhiben casa pintada con logos de Louis Vuitton y se viraliza

Por medio de TikTok, la usuaria @yecatz compartió el curioso video donde se aprecia la fachada de una casa con temática de la famosa marca francesa.

Aunado a ello, se escucha una canción de fondo del tema "El Azul" de Junior H y Peso Pluma.

Hasta el momento, el video cuenta con 564 mil reproducciones, más de 33 mil "likes" y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social.

"Ni Louis Vuitton se atrevió a tanto", "A mí no me engañan ahí vive Sol León", "¿Mojo dojo casa house?", "Cuando sea arquitecta no diré nada", "La mansión de mis sueños en la ciudad de mis sueños", son algunas reacciones de internautas.