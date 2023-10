Comida de Día de Muertos. Llega la hambumuerta

Llega a Toluca la hambumuerta, es una combinación de la forma de pan de muerto u hojaldra - como se conoce en Toluca-, es pan con la forma tradicional, decorado con ajonjolí, lleva carne, lechuga, queso, salsa y aunque ha extrañado a los comensales, se volvió en una de las estrellas de Mc Lenas, dijo María Magdalena Dotor, la creadora del lugar.

Desde hace 25 años que esta familia localizada en el centro de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, inició con su negocio de hamburguesas, fue la forma como María sacó adelante a su familia, pues es cabeza de familia e inició con un puesto de tubos, pero con el tiempo creció y tuvo éxito. Es una preparación de pan un poco más dulce, lo que hace una combinación especial, que a muchos les atrae.

Para esta extravagante preparación compra el pan de muerto hecho, en todas las temporadas vende la tradicional hamburguesa con bimbollos, pero llegando octubre de inmediato sale de la cocina la hambumuerta, en donde toma forma con las hojaldras de muerto. La combinación tuvo un éxito inesperado, dijo la señora, pues en poco tiempo de haberla lanzado al mercado, llegaron curiosos de diferentes municipios aledaños.

El sabor de la carne comentó, es el que más atrae a la gente, pues en la receta incluyó algunos condimentos que le dan un sabor particular que lo hace receta de la casa y aunque no ha sido celosa con ella, ninguno la ha igualado. "Me dijeron varias veces que me fuera a otros negocios, que me fuera a trabajar a otros lugares, pero yo no podía porque era mi negocio familiar, y ahora es una herencia para mis hijos", comentó.

Yoselyn Chávez señaló que actualmente este negocio está cargo de uno de los hermanos de la familia, desde hace cinco años se ha convertido en el más creativo de la familia y dependiendo del calendario ha sacado un platillo especial, en este caso es la combinación de la hojaldra tradicional de noviembre con la hamburguesa.

"Ya tenemos como tres años que comenzó la idea y como solo se vende en el mes de octubre y principios de noviembre los clientes sí la buscan, hay los que aún no se han atrevido a probarla, pero de pronto se va corriendo la voz, y llegan a buscarla", admitió.

¿Cuánto cuesta la hambumuerta?

Los clientes llegan desde Mexicaltzingo, Ixtapan de la Sal, Tenango, Tenancingo, Metepec, Toluca y de acuerdo con los creativos, cada vez gana más popularidad y en promedio se venden hasta 200 piezas a la semana, la meta en octubre es venderlas a diario, porque la meta es posicionarla mejor, una hamburguesa cuesta 55 pesos y el combo con papas es de 25 pesos más.