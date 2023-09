Samsung lanzará advertencias a equipos electrónicos por esta razón

Samsung es una de las compañías tecnológicas que se han visto afectadas por el mercado gris, por lo que ha tomado cartas en el asunto y, a partir de hoy, comenzó a enviar un mensaje de advertencia a los dispositivos comprados en distribuidores no autorizados:

"Samsung informa. Tu teléfono no cumple con la normatividad. Al no cumplir con la normatividad, el dispositivo no cuenta con garantía Samsung y el funcionamiento se verá afectado".