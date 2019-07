¡NOSTÁLGICO ADIÓS!

Ciudad de México

Alegría mezclada con el pesar de decir adiós, así se mostró Edson Álvarez en su último día en el Nido de Coapa, porque su siguiente destino es el Ajax de Holanda.

"Estos últimos días los voy a recordar siempre. Sigo siendo ese niño que llegaba en metro (al club), con esas ganas y hambre de seguir triunfando", destacó Álvarez tras confirmarse su traspaso al conjunto holandés. Han pasado muchas cosas en estos tres años, se va un Edson más maduro, afortunado de vivir esto."

Sobre las posibilidades de jugar en Europa, entre Holanda, Inglaterra e Italia, el defensa tricolor explicó su decisión final.

"Un reto más, con todas las ganas llego a un histórico de Holanda, es una gran responsabilidad y en México el haber representado a la institución más grande. Me agrada que Ajax haya puesto ojos en mí. Agradecido con los clubes que estuvieron en la mesa, por el interés, me incliné más a Holanda, sabemos que es el más grande de Holanda, histórico, en la parte deportiva terminar de aprender y seguirme desarrollando como jugador y persona, en un momento pensar en la Liga Premier o en la italiana", atizó.

Finalmente, el seleccionado nacional admitió que otros mexicanos que juegan y jugaron en la Eredivisie, influyeron en su decisión.

"Toqué el tema con ellos, no pude ver al Chucky, pero sí me acerqué al Guti, Andrés (Guardado), me contaron cómo es la gente allá, me incliné más por lo deportivo, me ayudará a terminar de madurar, en esto tuvo que ver que mis compañeros me hayan dado buenas referencias de ese país", concluyó.