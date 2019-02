No vamos a dejar de apoyar la educación: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, sin el apoyo económico que recibió para cursar la licenciatura en su juventud, no habría podido concluir sus estudios.

En Tlatelolco, al presentar el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, becas destinadas a alumnos de nivel medio superior y superior, recordó la época en que vivió en la casa del estudiante tabasqueño y el apoyo de manutención que tuvo mientras cursaba Ciencia Política de la UNAM.

"No vamos a dejar de apoyar la educación; si no hubiese yo tenido el apoyo de esa beca, no termino, no hubiese yo podido estudiar, y eso le pasa a millones de jóvenes que se quedan en el camino.

"Por eso, la educación va a ser apoyada hasta que se canse el ganso, ¿y cuándo se va a cansar el ganso? Nunca", advirtió en la Plaza de las Tres Culturas, donde se cometió la matanza de estudiantes en 1968.

El Primer Mandatario además acusó a anteriores administraciones de haberle dado la espalda a los jóvenes.

"¿Qué hicieron los del Gobierno que ya se fue? Nada más etiquetarlos, llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, pero le dieron la espalda a los jóvenes; eso ya no, nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes, siempre vamos a darle atención especial a los jóvenes", prometió.

López Obrador lamentó que, si bien antes 9 de cada 10 jóvenes eran admitidos en las instituciones públicas, ahora la relación se invirtió.

Dijo que se usó como pretexto el argumento de que no había cupo para negar el derecho a la educación.

"En qué cabeza cabe que usaron de pretexto los exámenes de admisión y, de esa manera, rechazaban cada año a cerca de 300 mil jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto, no es que no pasaran, es que no había cupo, no había espacio, porque no se invertía en educación", refirió.

En la Plaza de las Tres Culturas, escenario hace 50 años de la masacre estudiantil, el Mandatario dijo que, durante el "periodo neoliberal", se redujeron los recursos públicos a la educación.

"No es que no pasaran el examen, es que se les rechazaba porque no había oportunidad de estudiar porque las universidades no contaban con el presupuesto suficiente", señaló.

López Obrador citó que en México hay 16 millones de jóvenes pobres.

"Imagínense si llegan maleantes a ofrecerles que les van a pagar, que los van a emplear, como se llama coloquialmente, de halcones, para estar avisando quién entra, quién sale de los pueblos; si hay tanto joven abandonado a la pobreza, pues es un ejército de reserva de jóvenes que van a estar al servicio de quienes se dedican a la delincuencia", alertó.

El titular del Ejecutivo recordó el asesinato de jóvenes en el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

"Es muy conmovedor estar en esta plaza siempre llena del recuerdo de lo que aconteció en 1968, la represión a los jóvenes que enfrentaban a un régimen autoritario", expresó.