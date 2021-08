´No tengo las mañas´

Hace tres semanas se dio a conocer la intención del Partido Acción Nacional, de postular a Lupita Jones como candidata a la gubernatura de Baja California, a través de la coalición Va por Baja California, que también integran el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática); la exMiss Universo se ha pronunciado al respecto a través de un video, donde aún no confirma si acepta o no esta propuesta.

"No es ningún secreto que diversos grupos de la sociedad y partidos, me están invitando a contender por la gubernatura de Baja California. Esta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada. Por eso, me he puesto a reflexionar profundamente sobre mi estado y que podría hacer yo, si tuviera esa responsabilidad", es como inicia su mensaje Lupita Jones.