No se vale pagar aranceles con carne humana: Muñoz Ledo

Ciudad de México.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, advirtió que como líder del Congreso buscará hacer cumplir el artículo 11 de la Constitución mexicana, aún por encima de las decisiones que tome el gobierno federal en materia de migración.

"Como presidente de la Cámara y del Congreso, yo juré hacer cumplir la Constitución y lo voy a hacer, con todas las fuerzas a mi alcance, así sea contra las decisiones que se tomen en cualquier ámbito del poder público mexicano", señaló.

Muñoz Ledo también consideró que el gobierno mexicano "se asustó" con la amenaza de los Estados Unidos por imponer aranceles de hasta 5% a los productos mexicanos.

"México también puede poner aranceles, un arancel indispensable que tengo ganas de pedir es al tráfico de armas, pero ahora resulta que México no puede poner aranceles. Ningún economista serio me ha dicho que son demasiado graves, simplemente se asustaron con los aranceles, no tuvieron tiempo para serenarse y pensar en una medida contraofensiva, y no se vale pagar aranceles con carne humana, con migrantes", sentenció.

Durante la reunión de diputados federales con el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga; Muñoz Ledo también criticó que, si no se respeta la Constitución, "nos estamos inclinando a una política contraria".

"Hoy, el señor (Donald) Trump expidió una ley que prohíbe el asilo en los Estados Unidos a personas que hayan ingresado primero a México. Eso significa tercer país seguro, por eso pido que responda la cancillería, porque hace semanas, meses, nos dijeron aquí en esta Cámara y en la (Comisión) Permanente, que no aceptaríamos el principio de país seguro. Hoy se consumó", acusó.

Dijo que "de ninguna manera" minimiza los esfuerzos del gobierno federal por impulsar el desarrollo de Centro y Sudamérica y que coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que esa es la solución de fondo a la crisis de migrantes, pero no coincide en "la militarización" de las zonas fronterizas.

"No se está cumpliendo nada de lo que está escrito [...] Tengo datos duros de los migrantes y su hacinamiento, parecen cuevas, está en redes ya, hay una foto de Auschwitz, el campo de concentración nazi y de los campos que se están poniendo en México, esos son los hechos", señaló.