No hubo ganancias ´santas´

El nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio ( Canaco ) en esta frontera, Roberto Cruz Hernández señaló que durante el jueves, viernes, sábado y domingo pasado, los administradores de estos espacios se quedaron esperando clientes. "Hemos consultado a los dueños de balnearios y nos comentan que la afluencia fue muy baja, realmente simbólica, si acaso un 10 o 15 por ciento, esto se debe a varias cuestiones, la primera el clima, no nos ayudó que estuviera nublado y con frío, pero también la restricción para no consumir alcohol ni llevar asadores, muchos optaron por no acudir".

Contrario a lo que se esperaba en los días de la Semana Santa no hubo ganancias para los balnearios ni centros de recreación de Reynosa , debido a las condiciones del clima que se registraron, así como a la prohibición para no consumir alcohol ni llevar asadores.

La situación prolonga aún más la reactivación económica que esperan los centros recreativos, balnearios y palapas desde el inicio de la pandemia.

Noticia Relacionada Nueva reina de OnlyFans

Cruz Hernández admitió que, incluso, hubo una "cantidad importante" de balnearios que al ver el clima y las restricciones del comité estatal para la seguridad en salud, optaron por no abrir. "2 balnearios de 6 no abrieron por esta situación, todavía estamos sacando los números exactos pero ya podemos decir que no hubo ganancias, la respuesta baja que se recibió en la Semana Santa también es por el temor a contagiarse, hay personas que todavía no quieren salir".

EL CONTRASTE

Contrario a lo que ocurrió con los centros recreativos hubo otro sector afiliado a la Canaco en Reynosa que sí tuvo gran afluencia, por lo que incluso registró ganancias.

Se trata, de acuerdo al presidente del gremio de las zonas comerciales como la Peatonal Hidalgo, plazas comerciales y establecimientos cerrados, donde se ubican los cines.

"La recuperación fue leve, aproximadamente de un 15 por ciento pero si existió, solo que, para la actividad comercial que está en las plazas comerciales, en los centros de gran afluencia, para tiendas departamentales y el centro, esto obedece a la gran cantidad de personas que no salieron de Reynosa, pero que aprovecharon para hacer compras".