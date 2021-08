"No he aportado lo suficiente en la cancha"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 .- "Los temas individuales son irrelevantes cuando perteneces a un grupo. Tienes que buscar estar en el mejor nivel, aportar desde donde toque porque a mí me han inculcado desde mi casa hasta la escuela, que siempre va el grupo por delante, el equipo en lugar de sobre salir uno mismo. Aun me siento en deuda, no he tenido la participación que quería ni he aportado lo suficiente dentro de la cancha".

"Me trajeron acá para rendir deportivamente, está muy claro que no he tenido la participación que quisiera, pero si hay que dejar en claro que siempre he dado lo mejor de mí buscando los objetivos que se plantean como grupo, porque eso es lo que más importa".

Noticia Relacionada Robert Dante Siboldi es nuevo entrenador de los Xolos de Tijuana

Sobre su futuro inmediato, señaló que le ha ofrecido la dirigencia rojiblanca participar en algunos departamentos en el club, pero todavía no lo tiene claro, ya que su contrato deportivo está vigente y lo cumplirá.

"Me siento bien para jugar, para competir, entonces después de eso tendré que analizar todo lo que venga. Chivas en su momento me ofreció una vez retirado, una oportunidad de trabajo en el área que me decida, me siento agradecido por eso pero no es definitivo y estoy disfrutando esto, porque se acaba y puede ser en cualquier momento. Aun puedo dar mucho dentro del campo".

Javier Hernández el fin de semana hizo dos goles con su equipo en la MLS, por lo que Peralta no se ve lejos de lograr esto y contribuir a algo importante en su equipo, ahora que lo necesita para la reclasificación.

"él siempre ha dicho que hay que soñar cosas chingonas, trabajar, porque si te haces la víctima diciendo que trabajas pero no te toman en cuenta, pues no es así. Uno tiene que trabajar para cuando llegue la oportunidad estar preparado, Javier lo hizo así, cuando se le presentó la aprovechó pero es gracias al trabajo que hizo para poderlo llevar al cabo. Estoy en el mismo camino que él, dando lo mejor de mí, en entrenamientos, concentraciones, donde se me requiera porque cuando llegue, quiero estar preparado".

Antuna debe responder con hechos, no palabras: Peralta

Sobre todo el caos que se desató el pasado fin de semana tras las declaraciones hechas por Uriel Antuna, que posteriormente la afición le cobró factura con abucheos durante todo el cotejo ante Xolos, el delantero del Guadalajara Oribe Peralta, entró en detalles importantes sobre la visión que tiene el seguidor rojiblanco y lo que debe hacer "El Brujo" para ganarse a la afición.

"Hablamos con él, solo para respaldarlo, que sabemos lo que está poniendo para el equipo y que unidos es como tenemos que sacar esto para adelante. No me tocó estar en esta situación, me tocó solamente que un sector de la afición me abucheara, recuerdo cuando llegué a Torreón. Son cosas que suceden y uno debe hacer que la gente confíe en uno, no con palabras, sino con hechos. Le pido a la gente que nos apoye, necesitamos de eso, estamos peleando por una clasificación y requerimos de la comunión entre jugadores y afición".

La responsabilidad del jugador es siempre dar el máximo, dar resultados deportivos dentro del campo para que la afición, siempre esté contenta con el rendimiento, eso es lo que le corresponde al jugador siempre.

"Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca dentro del campo, pero sería valioso y nos ayudaría en el estado de ánimo, el que a todos los compañeros se les reconociera el esfuerzo que hacen, en lugar de abuchear". Precisó que su compañero está concentrado en el redil, buscando lo que todos, ser protagonista en el campeonato y espera que haya apoyo del respetable en los próximos duelos.

"Estoy seguro que Uriel está comprometido con el equipo, sabe porque lo he hablado con él, que para regresar a Europa tiene que hacer las cosas bien con su equipo, aquí y eso lo llevara a donde quiera. La verdad es que me parece que en este momento la afición tiene que confiar en Uriel, porque estás hablando de un futuro que es incierto, porque hoy estamos y quizá mañana no".

Por lo que ha platicado Oribe con Antuna, lo ve "comprometido, sabe lo que es Chivas, lo que tiene qué hacer para regresar a Europa y el sueño de él, como el de todos aquí en Chivas, es ser campeón. NO creo que haya alguien que no lo desee, sin importar del equipo que sea".

El delantero rojiblanco precisó que no se ha dado tiempo de ver toda la entrevista para tener un mejor panorama, pero también siente que algunos medios aprovecharon la ocasión para hacer grande esto.

"Tendría que ver la entrevista completa, la verdad es que no la vi y solamente leí un poco de qué se trataba. Creo que algunos medios sacan de contexto algunas de las declaraciones que dan algunos futbolistas para generar eso, generar dudas en los equipos, caso".