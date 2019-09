No habrá prórroga para carretoneros

Reynosa, Tam.- Las autoridades municipales no cederán ante la propuesta que han hecho los carretoneros para extender el plazo de la aplicación del nuevo modelo motorizado de este 30 de septiembre hasta enero del 2020, por lo que se mantiene fija la postura para eliminar a los caballos jalando carretas de basura.

Eliacib Leija Garza, Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente ante cabildo explicó que esto surge para cumplir con las leyes de recolección sanitaria que prohiben la utilización de animales.

"Hemos mantenido mucho diálogo con ellos desde marzo cuando anunciamos el modelo, les dimos 6 meses de plazo, estuvieron de acuerdo y ahora que faltan días para el arranque dicen que no, que los esperemos 4 meses más, no es algo justo, las cosas se harán como las dijimos en un principio, no hay más".

En las últimas reuniones realizadas a finales de agosto parecía que el nuevo modelo motorizado ya había sido aceptado por los carretoneros debido a que se comprometieron a agilizar los procesos e inscripción.

Pero días después anunciaron la prórroga y para hacer presión frenaron cualquier proceso.

"Nosotros les estamos dando la posibilidad de que se inscriban antes del 30 de septiembre y que una vez que lo hagan obtendrán hasta 1 año para trabajar sin el caballo, no entendemos el porque comenzaron con otras ideas, pero la decisión ya está tomada no habrá marcha atrás".

El modelo motorizado implica remplazar la figura del caballo por cualquier unidad motriz que pueda portar placas, incluso de procedencia extranjera.

El carretonero deberá recibir una capacitación en el manejo de residuos sanitarios, deberá limitarse a trabajar en horario de 6:00 a 18:00 horas sin transitar por avenidas o bulevares, ni menores de edad.

Será necesario inscribirse al padrón de recolectores de basura y llevar una lona para cubrir la basura, evitando derrames en su trayecto.

Leija Garza puntualizó en que durante los próximos días se retomará el diálogo en búsqueda de un acuerdo que sea respetado.

INICIAN. Ya comienzan a verse algunas unidades bajo el nuevo modelo.