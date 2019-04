Niegan fiesta con una banda en la Cámara de Diputados

Ciudad de México

A pesar de que este jueves el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, ofreció una conferencia de prensa donde pidió a los medios de comunicación ayudar a difundir que el próximo martes habría una muestra gastronómica de Sinaloa y música de la Banda El Recodo, este viernes precisó que no habrá concierto y solamente irán a que les entreguen un reconocimiento por su 80 aniversario.

En entrevista, al iniciar la sesión ordinaria de este viernes, Sergio Mayer precisó y dijo que no es una fiesta, tampoco un concierto, ni se va a festejar que concluyen el periodo ordinario con El Recodo, sino concluirán con una muestra gastronómica de Sinaloa y los representantes musicales serán los integrantes de "la madre de todas las bandas".

"Ésa es la idea del concepto y que ellos puedan estar aquí, que se les entregue el reconocimiento, me imagino que va a ser entregado por la Junta de Coordinación Política, entonces, para que quede claro y que no es una fiesta, no es un concierto, ni estamos festejando que terminamos porque lo manejaron en algunos medios que estamos cerrando nuestro periodo con la Banda El Recodo, pues no. No, no, no. Estamos cerrando con una muestra gastronómica que representa al estado de Sinaloa y que los representantes musicales, evidentemente, pues son la Banda El Recodo, pero es la información correcta para que no se malinterprete que es un concierto como tal", dijo.

"No es un concierto como tal, no es un concierto como tal. Si es que llegan a venir, será para que les entreguemos, ellos nos estaban confirmando la fecha para que se les entregara el reconocimiento. No va a haber escenario, no es esta de fin de periodo ni mucho menos, somos muy respetuosos en eso y, en el marco también de un parlamento abierto y una Comisión de Cultura abierta, yo tengo que garantizar evidentemente que todas las expresiones culturales", dijo este viernes.

"Me congratulo, la vamos a pasar increíblemente bien y como también lo dijo el diputado Maximiliano, no es una fiesta, coincidió con el cierre del periodo, no es una fiesta, queremos dejar claro eso, que no se vaya a malinterpretar que la Cámara de Diputados está haciendo su esta de n de periodo, coincidió con la fecha y nos halaga muchísimo recibir a artistas de ese tamaño y de esa calidad que vienen a expresar su música representativa de este maravilloso estado, así que bienvenidos todos, nos vemos el martes 30 a partir de la 1 de la tarde, los que quieran saborear y degustar esta maravillosa comida que viene de este divino estado y escuchar la música de la Banda El Recodo", dijo Sergio Mayer este jueves en conferencia de prensa.