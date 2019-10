Niegan en el Senado recursos a alcaldes

Ciudad de México.

La bancada del PAN en el Senado buscó modificar el superávit primario para canalizar a municipios del país 26 mil millones de pesos y respaldar la Ley de Ingresos, pero Morena rechazó la propuesta.

"Hemos planteado una propuesta los senadores del PAN para deslizar el superávit del balance primario en un 0.1 por ciento como una medida contracíclica por la vía del gasto, a fin de que los municipios puedan invertir en infraestructura y combatir la inseguridad", explicó la legisladora tlaxcalteca Minerva Hernández.

"Si Morena y sus aliados acepta esta propuesta, podríamos reconsiderar, en lo general, esta miscelánea y la Ley de Ingresos", agregó la panista.

Sin embargo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, se apresuró a rechazar la propuesta.

"No aceptamos nada de deuda. No vamos a deslizar este porcentaje de superávit, porque no queremos que se endeude el país y no queremos autorizarle al Presidente de la República que se endeude, porque él mismo ha expresado su voluntad de no a la deuda.

"Pareciera ser mínimo un 0.1, que representan 26 mil millones de pesos, sin embargo, no vamos a ceder en eso. No queremos que el País se endeude más", advirtió.

SIN FAVORITISMOS

En relación con el reclutamiento de 21 alcaldes que en Chiapas hizo el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, Monreal afirmó que a los ediles se les debe apoyar sin favoritismos.

Grupo Reforma publicó ayer que a cambio de fondos presupuestales y acceso a créditos, un grupo de alcaldes había emigrado a las filas de Morena en Chiapas con la intervención de Pío López Obrador.

"La verdad es que a los municipios hay que buscar la manera de cómo ayudarlos de manera general, sin excepciones, sin exclusión y sin favoritismo", planteó el senador zacatecano.