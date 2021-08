Niega Velasco azuzar a la CNTE

El actual coordinador del PVEM en el Senado sostuvo que no ha tenido contacto con el magisterio desde que dejó la Gubernatura en 2018.

Manuel Velasco , ex Gobernador de Chiapas , negó tener relación con las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ), que bloquearon el paso al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por esa Entidad .

"Una vez cumplido mi periodo como Gobernador en diciembre de 2018, no he vuelto a tener contacto con ningún líder de la CNTE en Chiapas; en estos años, he estado concentrado al 100 por ciento en las actividades que demanda el Senado", aseguró.

López Obrador acusó al ex Gobernador de promover las inconformidades.

"Es un asunto político o politiquero, porque los dirigentes de la CNTE tienen diferencias con el Gobernador (Rutilio Escandón) que no tenían con el Gobernador anterior (Velasco), que se llevaban muy bien y que se siguen llevando bien", dijo.

En respuesta, Velasco sostuvo que cuando encabezó el Gobierno chiapaneco la CNTE también mantuvo un perfil combativo.

Sin embargo, presumió que, gracias a la instalación de mesas de diálogo, pudo evitar la confrontación y las acciones violentas que se registraron en otras entidades del País, como Oaxaca.