Niega "Plaza Sésamo" que "Beto" y "Enrique" sean gays

CIUDAD DE MÉXICO.- Un vocero de la organización Sesame Workshop, a cargo de "Plaza Sésamo", negó que los personajes de Beto y Enrique sean una pareja gay.

La noticia impactó en el mundo de la televisión, aunque el rumor sobre ellos venía circulando desde hace años.

Fue Mark Saltzman quien soltó la bomba. Él se encargó de los guiones del programa y aseguró que escribió los papeles de Beto y Enrique como si fueran una pareja gay, inspirado en su propia relación con un editor de cine.

Sin embargo, Sesame Workshop, a través de su vocero, dijo al portal "TMZ":

"Como siempre hemos dicho, Beto y Enrique son los mejores amigos. Fueron creados para enseñar a los preescolares que la gente puede ser buena amiga de aquellos quienes son muy distintos".

