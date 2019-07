Niega Fox deudas en impuestos; "no entiendo a AMLO", dice

El exmandatario de México, Vicente Fox, a través de su cuenta de Twitter rechazó tener algún pendiente en el pago de impuestos.

En su publicación, Fox cuestiona los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador: "menos entiendo las declaraciones de López", se lee en el tuit.

Esto, luego de que en su conferencia de prensa matutina, el Presidente dijera sin querer especicar el nombre que "un expresidente del país debe impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT)".

López Obrador no encontró ningún dato sobre las condonaciones scales correspondientes al gobierno de Vicente Fox: "no aparecen en ningún lado, no existen o las ocultaron", reportaron al jefe del Ejecutivo.

Por la tarde, el Servicio de Atención Tributaria (SAT) conrmó, en un comunicado, que tiene identicado un crédito scal, por concepto de IVA e ISR, a cargo de un expresidente de México.

También este viernes, fuentes de la Presidencia de la República informaron a esta casa editorial que los impuestos se le condonaron por parte del SAT a algunas de las empresas de Fox en las administraciones federales pasadas.

Confirma SAT adeudo fiscal de un expresidente



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que se tiene identificado un crédito fiscal a cargo de un expresidente de México, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero mantuvo en reserva el nombre, en cumplimiento de las disposiciones fiscales.

El organismo recaudador señaló que el adeudo fiscal de dicho expresidente es por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como por recargos y la actualización correspondiente.

En un comunicado, el organismo tributario precisó que realiza las acciones y procedimientos jurídicos necesarios tendientes a defender la procedencia del crédito de mérito, fincado en agosto de 2018.

"Con lo anterior, el SAT demuestra su compromiso con hacer cumplir las leyes, las cuales se aplican a todos, sin excepción alguna, aunque garantizando en todo momento la reserva de la información a la que obligan las disposiciones fiscales".

Por separado, en su cuenta en Twitter, el SAT aclaró que ignora cuáles sean los datos y las fuentes de una supuesta condonación de impuestos a empresas vinculadas al expresidente Vicente Fox, publicada por un medio de comunicación.

Recordó que la información de condonaciones anteriores al 1 de enero de 2014 es reservada, de acuerdo con el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

"Toda la información posterior a dicha fecha es pública y está disponible en el portal de Internet del SAT, por lo que ignoramos cuáles sean los datos y las fuentes de donde deriva esa publicación mediática".

Este viernes, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que "hay información de que alguno de los expresidentes debe impuestos, pero es un asunto que tiene que ver el SAT".