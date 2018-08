Niega acusaciones

Ciudad de México

Luego de que el fin de semana se diera conocer que Marjorie de Sousa supuestamente acusaba a su ex, Julián Gil, de haber enfermado al hijo de ambos, es ahora la actriz quien señala que ella nunca lo acusó y que la petición para revisar los videos del centro de convivencia fue para saber si el menor ingirió algo que le provocó el mal estomacal que lo tuvo enfermo esta semana.

"Yo no estoy acusando a nadie. La verdad es que lo traje al centro de convivencia, salimos y en el transcurso de la tarde no quería comer, empieza a empacharse que no quiere comer, a inflarle la panza, no quería ni agua. Al segundo día, mi hijo no comía ni tomaba agua ni leche, al tercer día tuve que ir a la clínica con mi hijo, y no sé, no estoy diciendo que le dio algo, no sé señores, es que él tiene que estar informado de esto. Él no sabe qué le hace bien y qué le hace mal al niño", detalló Marjorie.

ÉL ES EL INCUMPLIDO

La venezolana dice que incluso el desapego del padre es tal que está estipulado que para cada visita el padre lleve un kit con pañales, leche y demás cosas que el niño pueda necesitar durante su estancia en ese lugar y que hasta el momento, dice De Sousa, nunca ha cumplido Gil.

"Estoy peleando por la salud y el bienestar de mi hijo, yo sola he tenido que salir corriendo con mi hijo ahogado casi muriéndose en mis brazos, aquí están los exámenes médicos, me hicieron cuatro pruebas periciales con mi hijo para determinar lo que ya les dije, no tengo porqué mentir señores, para mí esto no es un show ni una novela sino la vida de mi hijo", indicó.

Asimismo Marjorie explicó que desde la primera visita ella instó a que Julián se llevara a la enfermera del niño para que estuviera con ellos, ya que ella conoce perfectamente las necesidades del niño.

Sin embargo según la actriz, el argentino se ha negado, algo que se le hace absurdo a ella ya que dice que ni siquiera le está pidiendo que él corra con los gastos de la enfermera.

ELLA PAGA

"Nunca he tenido problema en que se lleve a la enfermera, si tiene una emergencia ella lo conoce desde las dos semanas que nació, pero él dice que 'la nana, la niñera y los millones que pago', mentiras -señores-, las enfermeras las pago yo porque hasta cuando vivía en mi casa yo lo mantenía a ese señor, punto".

Incluso la actriz aseveró que también cuando ambos vivían en Miami la primera vez que tuvieron una relación hace años, ella pagaba el departamento, mismo que él abandonó sin aportar nada.

"(Julián) ya bájate de las cámaras y de la telenovela, tienes un mundo real y un niño de carne y hueso que está pagando las consecuencias de tus acciones. No sólo es esta humillación sino miles más, como llevarme a la procuraduría y acusarme de golpear a mi hijo y de violentarlo y yo tener que desnudar a mi hijo delante de las autoridades y tener que revisarle hasta los testículos, díganme qué padre quiere eso para su hijo y promueve la violencia a su madre", añadió.