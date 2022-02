Negocia con conejo gringo

Tras convertirse en la reina de Playboy México por ser la figura que más vende en esta publicación para caballeros, ahora Celia Lora está en conversaciones para desnudarse en la edición estadounidense de la revista.

La hija de Alex Lora, líder de El TRI, dijo que está sorprendida de que el público no se canse de verla en “cueros” porque tras posar por cuarta ocasión, le pidieron autorización para imprimir varios tirajes más.

“A mí me sorprende cómo no se cansan de verme encuerada, pero qué bueno, gracias a Dios”, comentó Celia, quien el martes fue madrina de inauguración de Digital Media Strenght, cuyos socios son Edwin Luna (líder de Banda La Trakalosa) y su esposa Kimberly Flores.

10 años con Playboy

“Ahorita estamos en que a lo mejor salgo en la gringa (revista). No sé de qué depende, se está negociando, pero yo feliz”.

Directo de Cancún, a donde regresó para atender varias sesiones fotográficas, Celia comentó que tiene 10 años trabajando para Playboy, incluso apareció en la edición de febrero.

“Soy la más vendida de México”, comentó la participante del reality La Casa de los Famosos, “Ya tiene 10 años que trabajo para la marca de los 20 que tiene en México. Yo feliz de ser básicamente la imagen porque ya no se imprimía (la revista) y ahora se imprimió por mí.

“Es una responsabilidad grande porque yo nunca me comparo con nadie. ¿Qué es lo que esperan de mí? eso es lo importante”, señaló.

Sus inicios

La primera vez que posó para la revista fue en el 2011 y la última fue este año.

“Cuando posé por primera vez (la revista) se acabó en 11 días. Ese tipo de cosas son las que dices tú: las demás viejas (figuras que también han aparecido en la publicación) a mí qué me importan. Ahorita me dieron carta libre como nunca. Me dijeron: la volveremos a imprimir las veces que sean necesarias”.

Adelantó que volverá a Monterrey en mayo para promocionar Playboy.

Celia dejó las playas de Cancún para acompañar a su amiga Kimberly Flores, con quien estrechó lazos de amistad en La Casa de los Famosos.

“Yo vine a echarles porras, yo (a Kimberly) la quiero mucho. No los veo jamás (a Kimberly y Edwin), entonces dije: en caliente”.