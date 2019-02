Naufraga chalán

Matamoros, Tam.- Alrededor de las 9 de la mañana se recibió un llamado desde el poblado Higuerillas, en donde se registró un accidente entre un chalán y remolcador de la empresa que se encuentra trabajando en el dragado del Puerto, originando que una de las embarcaciones se hundiera.

Enrique Gómez González, Capitán del Puerto Matamoros, explicó que debido a una mala maniobra el peso del chalán originó que se hundiera, sin que se presentaran personas lesionadas.

Destacó que habían dos personas a bordo al momento del accidente, pero tuvieron el tiempo suficiente para salir y evitar alguna tragedia.

Manifestó que de manera inmediata se inició a trabajar para el rescate de esta nave acuática, esperando tenerlo de nueva cuenta a flote.

Recordó que el puerto estaba cerrado a la navegación, sin embargo se les autorizó el operar para el rescate de esta embarcación, considerando que el chalan si estaba trabajando en el canal en donde se lleva a cabo el dragado del mismo.

Así mismo manifestó que no es cierto lo que se dice en las redes sociales sobre el derrame de hidrocarburos, no se registro tal hecho, simplemente fue el accidente y no hubo personas lesionadas, mucho menos contaminación ambiental.

Añadió que es la primera vez que se registra un accidente desde que se inicio a trabajar en el Puerto Matamoros.