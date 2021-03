Nadie la alcanza

"Mi objetivo es esforzarme más porque quiero llegar a ser la mejor, ese es mi sueño", comentó luego de cruzar la meta en primer lugar, en ambas pruebas.

"Extrañaba mucho competir, desde marzo del año pasado no corría aquí, me sentí rápida, me sentí bien en las dos pruebas", expresó la saeta tamaulipeca.

Su entrenador, el profesor Carlos Olvera confía en que bajará esos tiempos y es sin duda su carta más fuerte en la selección municipal de atletismo.

Dariana comenzó a correr desde que estaba en tercer grado de primaria.

Ya no es una niña, ahora su físico muestra fuerza. Se le ve muy motivada y mucho se debe al gran apoyo de su familia.

"Mi mamá me apoya bastante y siempre quiere que esté en los entrenamientos porque dice que si es lo que más me gusta pues tengo que cumplir, se que ella siempre me va a apoyar", explicó.

Este lunes Dariana participará en un chequeo que realizarán los entrenadores de alto rendimiento del Instituto del Deporte de Tamaulipas.