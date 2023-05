Disfruta Diego Balleza su Onlyfans

Sin embargo, un ingreso extra no está de más, ahora que los deportes acuáticos no reciben becas ni apoyo de la Conade.

Balleza está consciente del estigma que tiene esta página por mostrar imágenes en poca o nada de ropa y en poses sugerentes y el morbo que genera, pero en su caso no se preocupa porque, debido a su disciplina, está casi desnudo mucho tiempo y su físico lo ha visto ya mucha gente.

"La realidad es que me divierto mucho; obviamente, no voy a subir nada de lo que yo no quiera subir y todo se va a hacer con respeto. Estoy (en Onlyfans) como algo extra.

No hay nada de qué avergonzarse. Al final usamos traje de baño todos los días, nuestro uniforme de trabajo es estar casi todo el día desnudos; entonces, todo natural. Yo ya veo ese aspecto como algo normal, natural", expuso Balleza a Claro Sports.