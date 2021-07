En su primera justa veraniega y a sus 25 años, el velerista mexicano se pone como meta disputar la Final de la categoría Finn.

"A mí me encanta navegar, me encanta la conexión con mi barco, las olas, soy un adicto total, puedo estar navegando los 365 días del año sin ningún problema, no me cuesta salir a entrenar, me cuesta dejar a la familia, a los amigos, el país, pero me encanta navegar, y los Juegos Olímpicos me dan un empujón muy grande.... nada me va a parar", comentó Pérez a Grupo REFORMA.

- ¿Cómo y cuándo empezó tu sueño olímpico?

Toda esta aventura empezó desde que tenía unos 10 años, desde que me subí a un velero por primera vez, fui creciendo, empezando a competir a nivel local, nacional, e internacional, y como a los 17 ó 18 años supe que podía llegar a unos Juegos Olímpicos, supe que podía hacer buenos papeles, ahí decidí hacerlo de tiempo completo.

En el Nacional de 2016 ó 2017 tuve una participación en Puerto Vallarta, y estuve peleando contra el actual campeón nacional, ahí se me abrieron los ojos, me sentí confiado en que yo podía hacer grandes cosas en este deporte, mi estado de ánimo, mi confianza y mi pasión por el deporte crecieron.

- ¿Qué te motiva?

- ¿Cuál es tu mejor recuerdo en tu trayectoria?

En 2020, cuando clasifiqué a los Juegos Olímpicos en una Copa del Mundo (en Miami, Florida) complicada, pude superar muchas dificultades, logré quedar en quinto lugar, fue una alegría y emoción que nunca se me va a olvidar.

- ¿Cómo te involucraste en tu disciplina?

Mi padre lleva navegando toda su vida en el lago de Chapala y en Puerto Vallarta, y desde pequeño me fue jalando, inculcando este deporte de forma recreativa, y yo poco a poco me fui emocionando, creció la adicción y la conexión con el mar, el barco, el aire, el viento, las olas, me sentí atraído, y soy un navegante al 100 por ciento.

- ¿Cuáles son tus expectativas de Tokio 2020?

Somos 20 navegantes en mi categoría Finn y todos son un nivel muy alto, y tengo la confianza, me siento fuerte física y mentalmente para estar en la Final que son los primeros 10.

- ¿Cuál es tu pronóstico de medallas para México?

Hay varias posibilidades de que nuestros atletas queden en los primeros 10, los clavadistas siempre están fuertes, y en atletismo hay algunos con mucho talento, y creo que hay buenas expectativas para unas buenas medallas.