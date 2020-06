Mujeres víctimas están sin defensa

Mientras que el gobierno y las instancias oficiales se empeñan en matizar la violencia doméstica y contra las mujeres por su condición de género, la realidad dista mucho de pretender asumir que no existen la agresión física y psicológica durante la vigencia del "Quédate en Casa" como medida de aislamiento contra la pandemia por Covid-19.

Cinthya Gabriela Moreno Gil, representante en Reynosa del Movimiento "Va por Ellas" en Reynosa, admitió que hay un incremento en la violencia intrafamiliar, solo que durante las últimas semanas las Agencias del Ministerio Publico se mantuvieron cerradas, por lo que muchas denuncias no fueron presentadas.

Además, de que no existe un criterio unificado para atender la violencia de genero contra mujeres y las víctimas tienen que realizar auténticas "peregrinaciones" en oficinas e instancias que solo motivan optar por no denunciar.

El Movimiento "Va Por Ellas" iniciado en Reynosa ofrece asistencia jurídica y defensa a mujeres víctimas de violencia, además de elevar la voz para que las autoridades procuren una mejor protección ante los feminicidio cometidos por simple condición de género.

"Asumiendo que se reciba la denuncia por violencia, el problema surge al acudir a denunciar, muchas veces la víctima no recibe la atención adecuada y profesional, se recrea la agresión y se revictimiza, al no acceder a una defensa conveniente que las proteja y defienda, prefieren no denunciar", expresó con preocupación.

Indicó que trabajan en proporcionar asesoría legal y defensa a mujeres víctimas de violencia, asi como promover que haya más y mejores garantías que protejan a las mujeres y prevenir actos de ataque solo por el simple hecho de ser mujeres.

Moreno Gil, dijo que dicha asistencia jurídica será gratuita y las mujeres podrán solicitar el apoyo y también para sus hijos en caso de ser necesario.