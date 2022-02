Mujer amarra a su esposo para que le apliquen la vacuna contra Covid

"Un hombre amarrado para tomar la vacuna", es el título del clip que muestra al señor sentado, tranquilo y amarrado, mientras su esposa, de pie, sujeta la cuerda con una de sus manos. Ambos miran a una puerta en espera del turno para la vacunación.

Los internautas cuestionaron los límites a los que se puede llegar con los antivacunas, otros cuestionaron si "la ética profesional permite aplicar la vacuna de esa forma", e incluso alguien propuso a la mujer como candidata presidencial para la elección de este año.

"Me parece absolutamente correcto. No viviría bajo el mismo techo con alguien a quien no le importa la vida, mientras yo trato de cuidarme", añadió una usuaria.

"Con el 74% de la población brasileña vacunada con al menos una dosis, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha negado vacunarse bajo el pretexto de que no respaldará la obligatoriedad de la inoculación porque, según él, afecta las libertades ciudadanas, pese a que el 95% de los brasileños ha admitido que quieren vacunarse, de acuerdo con encuestas citadas por La Provincia.