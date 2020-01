Mueren dos mujeres en volcadura en Alice

Laredo, Tx.

Dos mujeres resultaron muertas en una volcadura registrada en Alice, Texas, poblado ubicado a una hora y media de Laredo.

Una de las víctimas fatales y la conductora que se encuentra en estado grave, pero estable son de Laredo, y la segunda víctima mortal es de Encinal.

De acuerdo con oficiales de carreteras de Texas, la conductora les dijo a los agentes que se estaba quedando dormida tras el volante cuando su vehículo se quedó en medio del camino sin control, y cuando intentó controlarlo para salir del camino, la camioneta volcó varias veces.

La conductora permaneció adentro de la unidad con heridas leves, mientras las dos pasajeras fueron expulsadas del vehículo quedando los cuerpos a unos metros de la unidad motriz.

Un portavoz de la Patrulla de Carreteras de Texas dijo que las dos víctimas no llevaban puesto el cinturón de seguridad y murieron al instante.

"Sabes, en esta situación particular, no hubo otros vehículos involucrados excepto el único vehículo volcado. Sin embargo, la mujer que era de Laredo, y conducía la unidad tiene 57 años y fue transportada a Christus Spohn en Alice en estado grave, con lesiones que no ponen en peligro la vida", se indicó por parte del agente policiaco.

La víctima de Laredo, de nombre Rosa Elia Chacón, tenía 76 años y la otra de Encinal, 47 años.