Muere estrella de ´Dinasty´

Lister fue quien confirmó el deceso de Nader a través de un comunicado, que fue compartido por el medio Michael Fairman TV.

"Con gran pesar, estoy compartiendo la noticia del fallecimiento de mi amado Michael. Pasamos 18 maravillosos años junto con los muchos perros que criamos y adoptamos", indicó la pareja de la celebridad.

"Recientemente, Michael estaba muy emocionado de volver a conectarse con sus amigos del elenco de Dynasty durante el evento virtual de Emma Samms para ayudar a recaudar fondos para la investigación de Long-Covid. Era un hombre hermoso y fascinante con muchos talentos y habilidades. Lo extrañaré para siempre".

Nader comenzó su carrera artística en los años 60 con papeles pequeños en filmes como Beach Party y How to Stuff a Wild Bikini, para luego saltar a programas de TV como Magnum, P.I., Gidget y As the World Turns.

Obtuvo un papel recurrente en Bare Essence tiempo después, pero sus trabajos más reconocidos los logró gracias a Dynasty y All My Children, serie a la que regresó con una aparición breve en su reboot online del 2013.