Muere el boxeador ruso Maxim Dadashev por los golpes recibidos en su combate contra el puertorriqueño Subriel Matías

El boxeador ruso de peso superligero Maxim Dadashev ha fallecido este martes a causa de los golpes recibidos el pasado viernes en el combate contra el puertorriqueño Subriel Matías, según ha informado su equipo.

Dadashev se encontraba en coma inducido tras someterse a una cirugía de varias horas a causa del edema cerebral que sufrió durante el combate.

"Maxim murió. Le falló el corazón", declaró un miembro del equipo.

La decisión fue tomada por los médicos del Hospital UM Prince George, donde el púgil de 28 años fue intervenido. Se indicó que se le extirpó una parte del cráneo para aliviar la inflamación del cerebro. Los galenos han indicado que es cuestión de ver cómo responde Dadashev a la intervención y a los medicamentos administrados.

"La Federación Rusa de Boxeo investiga las circunstancias en que se produjo la muerte de Dadashev. Investigaremos y averiguaremos por qué sucedió. Es necesario llevar este caso al final", ha destacado el secretario general del organismo, Umar Kremlev.

La pelea de Dadashev fue detenida por su entrenador, Buddy McGirt, al final del undécimo asalto, cuando el boxeador vomitó y no pudo salir del 'ring' por su cuenta. Momentos antes el preparador le insistió al ruso que finalizara el combate.

"Detendré la pelea, Max, la detendré. Has recibido muchos golpes, por favor Max, déjame hacer esto, ¿vale? ¡Mírame, por favor! Has recibido muchos golpes! ¡Si no lo hago, entonces el árbitro lo hará, por favor!", suplicó McGirth.

La derrota ante Matías fue la primera en la carrera de Dadashev, de 28 años, que había ganado 13 combates, 11 de ellos por nocaut.

El boxeador ruso se encontraba en coma inducido tras someterse a una cirugía de varias horas a causa del edema cerebral que sufrió durante el combate el viernes.

El boxeador ruso Maxim Dadashev. Steve Marcus / AFP

