Modelo pasea sin ropa

A primera vista, parece que el atuendo es bastante ajustado, pero a medida que la cámara se acerca, pronto queda claro que en realidad es pintura corporal.

"¿Quieres tomar una?", cuestiona Francia a los hombres, "¿Quieres una nuez? Puedes tomar una nuez".

Pero cuando el guardia de seguridad se da cuenta de lo que está pasando, de inmediato se acerca a la curvilínea para decirle que se retire del lugar.

"No puedo creer que me echaron, siempre me echan".

La beldad compartió el video en su página de Instagram @francty, donde cuenta con más de 9 millones de seguidores.

"Omg esto es increíble", "Este es en realidad un gran concepto ... no sé quién pensó en este. ¡Pero lo cavo! ¡Súper divertido!" y "Te ves bien como la mamá cascanueces", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores, aunque otros la criticaron, pues consideraron que era un disfraz bastante enfermo.

Esta no es la primera vez que llega a los titulares de la prensa por sus alocadas travesías, al inicio de la pandemia por el Coronavirus, Francia realizó un video en donde se le podía ver usando una tanga como máscara facial después de negarse a comprar una en una tienda.