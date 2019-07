Modelo colombiana muere ahogada

Ciudad de México.- Un simple paseo a la playa le costó la vida a la modelo y deportista María Fernanda Aguilar, quien falleció ahogada este domingo en el mar Caribe, en Colombia.

La joven de 20 años se encontraba con su pareja sentimental y varios amigos más de vacaciones. Según testigos, María Fernanda se encontraba en el mar con su pareja y otro amigo, cuando el oleaje los alejó.

Todo indica que su novio se estaba ahogando y ella, en un intento por salvarlo, terminó ahogada en el mar.

Rodrigo Giraldo, amigo de la joven, narró a medios latinos que el novio empezó a gritar "ayuda, ayuda, pero realmente no le creía porque yo pensé 'cómo me van a pedir ayuda si están aquí en la orilla'. Después que yo oía que él seguía gritando yo me metí a tratar de ayudarlos, pero no podía porque ya mi fuerza no daba, la corriente me llevaba. Ella (María Fernanda), no decía nada sino que trataba de ayudarlo a él. Estaba en el lugar y en el momento equivocado", dijo su tío, Paul Aguilar, en declaraciones a un diario barranquillero.

La joven fue encontrada cerca de un kilómetro más lejos de donde se encontraba inicialmente y, aunque fue llevada al hospital de Puerto Colombia, ya no tenía signos vitales.