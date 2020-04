Ministeriales: el temor a un diagnóstico incorrecto y expuestos al covid-19

Los agentes ministeriales, policías y peritos, cuyas identidades son confidenciales, explican el riesgo que representa fallecer y les den un diagnóstico incorrecto.

"La aseguradora no calificará la muerte como ´riesgo laboral´, lo cual, en el caso de nuestro compañero, hubiera permitido que la esposa e hijos recibieran el doble por el seguro de vida. Ahora ellos están solos y vulnerables, solo porque no alcanzaron a realizarle la prueba de covid-19".

Incluso, siete agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que coadyuvaron con Omar Aguilar en diligencias, contrajeron covid-19 y uno más falleció, confirmaron a Apro la fiscalía federal y la estatal.

De manera separada, agentes de la FGR y de la FGJEM, coinciden:

"Por un lado, seguimos ejecutando diligencias de cateo que implican acudir a inmuebles donde se desconoce la salud de los habitantes y lo hacemos sin equipo de protección personal, vamos tal cual salimos de nuestra casa. La autoridad nos expone. Desconocemos el número, pero sabemos que hay más agentes ministeriales contagiados por covid-19, luchando por vivir, como es el caso de Héctor Mata Cota, adscrito a la subsede de la FGR en Ecatepec".

Oficialmente, la FGR confirmó a Apro que hay tres elementos de la Fiscalía de Asuntos Internos, uno de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, una elemento de la Unidad de Servicios Periciales, y un policía Federal Ministerial, con excepción de este último que está hospitalizado, todos se encuentran en cuarentena en su casa.

"A la esposa de nuestro compañero Omar Aguilar Hernández, quien era titular de la Unidad de Investigación y Litigación (UIL) 3, verbalmente los médicos le dijeron que se trataba de covid-19, pero no le practicaron de inmediato la prueba porque no tenían, se la programaron para el lunes 30, dos días después de su ingreso al hospital, pero él murió antes. Ello ocasionó que el dictamen médico saliera con ´neumonía atípica´ como causa de fallecimiento y con el agregado ´desconociendo si se debió a Influenza o Coronavirus´".

El problema es que con este diagnóstico, el seguro de vida que les otorga la FGR no se "potencializa", es decir, ya no será pagado al doble por la aseguradora, pues la neumonía atípica no se considera como muerte por riesgo de trabajo, lo que sí sucede con el covid-19.

El 29 de marzo, Guillermo Domínguez Espinosa, encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales con sede en Netzahualcóyotl, le notificó a Felipe Neri León Aragón, encargado del Despacho de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, el fallecimiento del agente Omar Aguilar Hernández, titular de la UIL 3, de Texcoco.

"Llegó a laborar de forma normal hasta el día martes 24 de marzo del presente año, de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, ausentándose los días miércoles, jueves y viernes, ya que informó que le dolía la garganta", señala el parte informativo entregado a Neri León.

"El sábado 28 de marzo del mismo año, su familia lo internó en el Hospital Regional del ISSSTE Bicentenario de la Independencia, en Tultitlán, Estado de México, debido a que presentaba alta temperatura. Lo atendió el doctor Roberto Castro, pero se agravó su estado de salud y lo entubaron, programándole para el próximo lunes 30 del mismo mes y año, la realización de los exámenes clínicos para detectar el covid-19.

Lamentablemente falleció el día de hoy domingo 29 de marzo, siendo el diagnóstico del fallecimiento fue Neumonía Atípica, desconociendo si debido a influenza o coronavirus", indica.