El gobierno federal les va otorgar un permiso de estancia a todos los migrantes que lo soliciten, sin ningún costo y sin más requisito que presentar su carnet de identidad´´. Marilú Madrigal, Pastora

Quizá ha llegado el momento de hacer realidad los ajustes legislativos para que se acaben muchas deficiencias.

Noticia Relacionada Migrantes en el limbo

Mientras ello ocurre, en la plaza de la República, que se ha convertido en un santuario para migrantes a pocos metros del puente internacional que une a Reynosa con Hidalgo, Texas, se ha instalado un campamento de migrantes centroamericanos que buscan acogerse a las leyes de asilo que contempla la ley migratoria del vecino país, especialmente para aquellos que huyen de la violencia que azota a las naciones de Centroamérica, cuyas economías han sido devastadas tanto por el dominio de grupos de poder que acaparan todos los beneficios, como por los estragos provocados por la naturaleza en respuesta a los atentados que le infligen los humanos.

QUIZÁ SE REGRESEN

Luego de recibir sus alimentos e irse a descansar en el pasto de los jardines de la plaza, entrevistamos a William. Dijo ser originario de Guatemala, donde trabaja en la construcción, pues tiene el grado de maestro albañil, y que hacía un mes había decidido, junto con su esposa y dos hijos varones de siete y doce años, venir a la frontera para probar suerte tratando de pasar a los Estados Unidos, donde tiene conocidos.

Dijo que pasó de Guatemala a Tapachula y ahí tomo el autobús con rumbo a la Ciudad de México y de ahí a Reynosa. Aseguró que no fue cuestionado y menos molestado por autoridad alguna.

Ha intentado tres veces contactar a las autoridades migratorias de los Estados Unidos para solicitar asilo; pero, ha sido imposible. Inclusive esta convencido de que no podrán pasar a los Estados Unidos y están pensando seriamente regresar a su tierra. Reconoce que en México lo han acogido y tratado bien; pero que sus intenciones no son quedarse aquí.

Junto a William estaba una joven madre de 26 años, con una hija de 6, quien expresó que no sabía que hacer. No quería regresar a su tierra; pero, tampoco quedarse aquí. Se vino de Guatemala porque allá hay mucha propaganda en el sentido de que el nuevo gobierno de los Estados Unidos abrirá las puertas a la migración; pero, no ve cómo, pues los puentes están cerrados con barricadas. "Si no dejan pasar a los mexicanos, que son sus vecinos, ¿qué podemos esperar nosotros", dijo con gesto de preocupación.

QUE TRAMITEN SU PERMISO

En el momento de las entrevistas con los guatemaltecos, una iglesia pastoral de Mission, Tx., con templete y altavoces, difundía información a los migrantes reunidos en grupo en su derredor con las decisiones adoptadas por las autoridades federales mexicanas, tanto del Instituto Nacional de Migración como de la Secretaría de Gobernación.

La pastora Marilú Madrigal, informó a EL MAÑANA que: "El gobierno federal les va otorgar un permiso de estancia a todos los migrantes que lo soliciten, sin ningún costo y sin más requisito que presentar su carnet de identidad. Con este permiso podrán estar en Reynosa o cualquier otro lugar de la República Mexicana, inclusive con la posibilidad de trabajar si así lo desean, mientras esperan que sus solicitudes de asilo o cualquier otro trámite que realicen con el gobierno de Estados Unidos se resuelva. Todo es gratuito y de expedición inmediata. Basta con que lo soliciten".

Explicó que eso es de mucha ayuda para no tener problemas con las autoridades. "Me acaban de detener a una muchachita que había ido a la farmacia por un suero. Vamos a ver como la liberamos. Eso es lo que se va a evitar si se tramitan su permiso", dijo la pastora.

AUXILIAN ALTRUISTAS A FAMILIAS

Los migrantes son grupos de entre dos y ocho personas, compuestos por miembros de una sola familia o de gente conocida desde sus lugares de origen.

En estos días, viven alojados en tiendas de campaña que han instalado organizaciones altruistas, religiosas o no, tanto de la localidad como del Valle de Texas.

Con la oportunidad debida, reciben alimentos, algunos preparados y otros para consumirse crudos, que les proporcionan las mismas personas de noble corazón.

No falta quien llegue para entregar ropa y comida.

DOS AVIONES PARA EL REGRESO

La pastora Marilú Madrigal informó que para aquellas personas que se quieren regresar a sus lugares de origen una vez que han comprobado que no están las fronteras abiertas a la migración, el gobierno federal fletará dos aviones, uno con destino a Guatemala y otro para Honduras, sin costo alguno para los interesados.

En ambos casos, dijo, el otorgamiento de un permiso para estar en México o la posibilidad de volar de regreso a su tierra, tienen el propósito de brindar seguridad a los migrantes, especialmente cuando viajan acompañados de sus familias. Con ello se busca reconocer los derechos humanos de los migrantes asumiendo la migración misma como un derecho humano.

Cabe señalar que las reformas que se lleven a cabo en el Congreso de los Estados Unidos en base a la iniciativa del presidente Biden, serán a largo plazo.

Una iglesia pastoral de la ciudad de Mission, Texas, instruye a los migrantes para tramitar sus permisos.