México está hecho un desmadre: Vicente Fox

San Cristóbal, Gto.

El expresidente Vicente Fox Quesada dará la batalla a la Cuarta Transformación desde el Centro Fox, donde construye una idea fuerte, en la que, dice, participan líderes políticos, sociales y partidos de oposición con el propósito superior de restaurar los equilibrios en el ejercicio del poder y la democracia en México.

A unos días de su retorno al Partido Acción Nacional (PAN), en calidad de ciudadano para luchar contra la Cuarta Transformación, describe que la tarea será para lograr una sola cosa democrática: que nadie tenga mayoría en las cámaras y para que el presidente c no pueda seguir ejerciendo su poder encima del Congreso. "El país es un erradero (sic) y tenemos que salvarlo", dice. En entrevista para EL UNIVERSAL, comenta que la batalla la dará desde su tierra, no lo verán en mítines ni en templetes, ni en otro lugar que no sea generando ideas. "Yo, desde mi trinchera, que es el Centro Fox, desde aquí voy a hacer mi tarea, generar estrategias, aportar en una unidad nacional que sume al PRI, PRD, PAN y a todos los partidos políticos y las organizaciones civiles", señala.

La invitación y participación tienen que ver con trabajar con quienes están convencidos de que las cosas se están haciendo mal, que pueden tener una propuesta efectiva para acabar con la corrupción, con los muertos y el crimen, para traer paz y tranquilidad al país. Fox Quesada dice que hay una preocupación nacional compartida. Entonces, la oportunidad democrática de cambiar las cosas es en 2021, el valor intrínseco de la democracia expresada en un poder compartido, que respeta a los otros poderes y que tiene que trabajar por el país. Ahora, dice, hay un abuso del poder y esto es gravísimo. Para salvar a México del "altísimo serenísimo", como llama al presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que se tiene que trabajar el denominador común de las ideas de México libre; PAN, PRI, PRD y otros partidos y organismos de la sociedad civil, y sumarse en torno a ella.

"Esa idea la estamos elaborando, la estamos trabajando, tener una idea fuerte, que convenza, que demuestre claramente ser mejor que las tontas ocurrencias de López; una estrategia de un objetivo democrático, de restaurar el equilibrio en el ejercicio del poder, eso es lo que todos los mexicanos compartimos", indica Fox Quesada. La pretensión es hacia un Congreso plural, donde nadie tenga mayoría, que va a obligar a la transparencia, rendición de cuentas del gobierno federal, lo que ahora no hace, que se hagan las licitaciones que "se pasó por debajo del ´arco del triunfo´", ya que entrega los proyectos y el presupuesto a sus cuates, subraya el exmandatario.

López de Santa Anna, el mismo Benito Juárez se reeligió una y otra vez, como también lo hicieron Porrio Díaz y el PRI. Fox Quesada destaca que México es democrático, republicano, los mexicanos somos libres y se deben respetar la ley y los derechos humanos, "y eso es lo que López [Obrador] no hace, engaña, hecha piruetas y marometas, avienta mentiras y con eso ha salido adelante", asegura. Vemos que ataca a los gobernadores de otros partidos en general y a todos los que son oposición. "Entonces, hay un abuso del poder y esto es gravísimo para México. Esto puede terminar en un Venezuela, que es precisamente el proceso, un Mesías iluminado, que siente que lo sabe todo, que siente que va a resolver todo".